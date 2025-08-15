La Policía Metropolitana de Barranquilla dio detalles de cómo se logró la aprehensión de tres menores de edad, dos de 17 años y uno de 15, por su presunta participación en el asesinato de dos adultos mayores, en el barrio Altos de Riomar.

El doble crimen ocurrió el pasado 13 de junio, cuando las víctimas, el médico Roberto Vásquez Camargo, de 88 años, y su esposa Porfiria Isabel Escorcia Villalba, de 80, fueron atacados con objetos contundentes mientras dormían.

Roberto Vásquez Camargo, de 88 años, y su esposa Porfiria Isabel Escorcia Villalba, de 80.

“La aprehensión de los presuntos responsables se llevó a cabo en el barrio Rebolo, sector de Aguas Mansas, al suroriente de Barranquilla, gracias a un trabajo investigativo minucioso adelantado durante más de dos meses por parte de unidades especializadas de investigación criminal de la Policía Nacional”, se lee en el comunicado.

Así fue el operativo

Durante la investigación se analizaron más de 60 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, se realizaron entrevistas a testigos, retratos hablados, reconocimientos en álbum fotográfico y se recolectaron importantes elementos materiales probatorios que permitieron esclarecer los hechos y vincular a los menores en calidad de responsables.

Sobre la hipótesis del doble crimen, autoridades indican que “los adolescentes ingresaron a la vivienda de las víctimas con fines de hurto y, al ser sorprendidos o para evitar ser identificados, habrían cometido el crimen mientras los adultos mayores dormían”.

Las víctimas, quienes contaban con más de 50 años de matrimonio, eran ampliamente reconocidas por su vida familiar y trayectoria profesional.

Cabe destacar que uno de los aprehendidos ya registraba una anotación judicial por el delito de hurto en el año 2024.

Así fue el doble crimen

Según información preliminar entregada por la institución armada, el hallazgo se produjo pasadas las 6:30 p. m., cuando un familiar ingresó a la casa de la pareja y encontró los cuerpos en una de las habitaciones. Las primeras versiones indicaron que las muertes habrían sido causadas por golpes.

De acuerdo con versiones de allegados, los esposos habían regresado hace apenas dos días de un viaje a Estados Unidos, país que frecuentaban, además de Alemania, para visitar a sus hijos. Dentro de la vivienda se encontró un evidente desorden, lo que podría indicar que se trató de un caso de hurto.

Una fuente judicial señaló a EL HERALDO que quien alertó sobre los cuerpos sin vida del médico epidemiólogo Roberto Vásquez Camargo y su esposa, la enfermera Porfiria Isabel Escorcia Villalba fue un sobrino de la pareja.

Según su relato a las autoridades este abrió la puerta de la residencia de las víctimas y notó “rastros de sangre” a su ingreso, por lo inspeccionó el lugar apresurado y halló los cuerpos de sus tíos en una de las habitaciones.