En la noche del pasado miércoles 28 de enero, dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en el barrio Costa Hermosa de Soledad. Los hechos se registraron alrededor de las 7:50 p. m.
Las víctimas fueron identificadas como Andrés Felipe Ayala Sierra, alias Pipe, de 35 años, y Darwin José Cervera Malo, de 24 años.
“De acuerdo con lo manifestado por los moradores del sector, las víctimas se encontraban en el lugar cuando arribaron dos sujetos a bordo de motocicletas, quienes desenfundaron armas de fuego y las accionaron en repetidas ocasiones contra ellas, dejándolas gravemente heridas y tendidas en el suelo”, indica el informa de la Policía.
Asimismo, las autoridades señalaron que una de las víctimas fue auxiliada por personas conocidas y trasladada al centro asistencial Paso Simón Bolívar, donde el personal médico de turno confirmó que ingresó sin signos vitales.
“Al parecer, los hechos estarían relacionados con el control territorial para la venta de estupefacientes”, añade el comunicado, asegurando que el occiso Andrés Ayala presenta una anotación en SPOA por el delito de hurto, mientras que Darwin Cervera no registra anotaciones.