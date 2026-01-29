En la noche del pasado miércoles 28 de enero, dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en el barrio Costa Hermosa de Soledad. Los hechos se registraron alrededor de las 7:50 p. m.

Leer más: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Felipe Ayala Sierra, alias Pipe, de 35 años, y Darwin José Cervera Malo, de 24 años.

“De acuerdo con lo manifestado por los moradores del sector, las víctimas se encontraban en el lugar cuando arribaron dos sujetos a bordo de motocicletas, quienes desenfundaron armas de fuego y las accionaron en repetidas ocasiones contra ellas, dejándolas gravemente heridas y tendidas en el suelo”, indica el informa de la Policía.

Asimismo, las autoridades señalaron que una de las víctimas fue auxiliada por personas conocidas y trasladada al centro asistencial Paso Simón Bolívar, donde el personal médico de turno confirmó que ingresó sin signos vitales.

Ver también: “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”: hombre que halló la avioneta de Satena

“Al parecer, los hechos estarían relacionados con el control territorial para la venta de estupefacientes”, añade el comunicado, asegurando que ⁠el occiso Andrés Ayala presenta una anotación en SPOA por el delito de hurto, mientras que Darwin Cervera no registra anotaciones.