En la Clínica Los Almendros murió la segunda víctima del atentado a bala que se registró en la noche del miércoles 3 de diciembre en el barrio Villa Estadio, Soledad.

Las autoridades reportaron que sobre las 6:30 p.m. se encontraban los hermanos Elvis Helen Cervantes Camargo de 35 años, y Víctor Alfonso Cervantes Camargo de 45 años en una llantería, lugar donde laboraban.

En ese momento llegaron dos sujetos en una motocicleta y uno de ellos les disparó en repetidas ocasiones a las víctimas. En el lugar de los hechos murió Elvis, mientras que Víctor fue trasladado a la Clínica Los Almendros, donde horas después fallece.

Testigos relataron que las víctimas son conocidas como “Los Caines” y registran tres anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Ante esto, las autoridades explican que la posible hipótesis del doble crimen estaría relacionada con una deuda pendiente con cobradiarios, quienes los habrían amenazado el pasado domingo.

Homicidio en 7 de Abril

Entretanto, ayer miércoles 3 de diciembre se registró un atentado a bala en el barrio 7 de Abril dejando un muerto identificado como Jaimer Luis Muñoz Camargo, de 32 años. Los responsables se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades policiales, el homicidio sucedió mientras el hoy occiso se encontraba sentado en un parque del sector en mención, en la localidad Metropolitana de la ciudad.

Hasta ese sitio llegaron los dos criminales que sin mediar palabra desenfundaron el arma en contra de Muñoz Camargo que quedó malherido en el lugar.

Tras el hecho los dos sujetos responsables del ataque huyeron en la moto de color negro con rumbo desconocido. Mientras que la víctima era auxiliada por moradores de la zona que lo trasladaron hasta la clínica los Almendros donde se confirmó su fallecimiento.