Como Sofanor Beltrán Rodríguez fue identificado el adulto mayor que murió en la mañana de este martes 2 de diciembre luego de un siniestro vial que sucedió el pasado jueves sobre el corredor industrial de la Vía 40, en jurisdicción de la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

Allegados de la víctima, entre esos su hijo Gabriel Beltrán Ibarra, explicó que su padre tuvo complicaciones en salud el pasado 28 de noviembre y desde una sede de Salud Total ordenaron una remisión a la Clínica La Misericordia, en el norte de la capital del Atlántico.

De acuerdo con la narración del hombre, el traslado de su padre se hizo en una ambulancia y cuando iban en el recorrido tuvieron un aparatoso accidente, chocando de frente contra un poste de alumbrado a la altura de la calle 72, en el citado corredor.

Su padre Sofanor, de 67 años de edad, al parecer salió expulsado de la ambulancia y se golpeó la cabeza, lo que lo ocasionó un trauma craneoencefálico. Mientras que a Gabriel, quien también viajaba como acompañante el vehículo de urgencias, golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo.

Personal de emergencia llegó de inmediato para verificar la situación, mientras que autoridades de tránsito iniciaron las labores de inspección para establecer qué originó el siniestro.

De esa manera Sofanor fue trasladado otro centro asistencial y allí, después de unos días, se produjo su deceso por el fuerte golpe que recibió en su cabeza.

La familia del hombre nativo de Soplaviento, Bolívar, pide a las autoridades que se revise el caso para establecer responsabilidades, pues el hombre solo iba al centro asistencial para unos exámenes médicos debido a problemas de azúcar.

Insisten que desde la EPS no se han comunicado con ellos para darles claridad de lo que pasó, si hubo una falla mecánica, una falta del conductor de la ambulancia o, quizás, la imprudencia de otro conductor.