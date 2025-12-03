Durante la noche de este martes 2 de diciembre se registró un ataque a bala que dejó un joven gravemente herido tras ser atacado a disparos por unos desconocidos en el barrio Las Américas, localidad Metropolitana de Barranquilla.

El lesionado responde al nombre de Wilson Javier Giménez Rojas, de 18 años de edad.

Según el informe suministrado por las autoridades, Wilson Javier se encontraba caminando por la calle 55 con carrera 3B a eso de las 8:55 p. m., a la altura del sector conocido como ‘La Batea’.

En ese momento, la víctima fue abordada por dos sujetos que, sin mediar palabra, esgrimieron un arma de fuego y le propinaron varios disparos, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, el joven quedó tendido en el piso, hasta que los vecinos de la zona lo auxiliaron y lo trasladaron rápidamente hasta la Clínica San Ignacio.

Según los médicos de turno, Wilson Javier presenta cuatro heridas por proyectil de arma de fuego: dos en la cabeza, uno en el abdomen y otro más en la pierna derecha. Los especialistas informaron que el joven permanece en estado crítico.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles del ataque armado y lograr la captura de los agresores.