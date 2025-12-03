El joven de 29 años que fue asesinado este martes en un intento de atraco en el norte de Bogotá era barranquillero, identificado como Jean Claude Bossard.

La víctima fue abordada por dos sujetos armados que se desplazaban en motocicleta e intentaron robarle el celular, en la Avenida 19 con la Calle 108.

“Lamentablemente, al momento (la víctima del robo) opone resistencia y esos delincuentes de forma desafortunada le dispararon en dos ocasiones y la persona quedó tendida en la vía”, declaró a los medios locales el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho.

Después, cuando los dos asaltantes intentaban huir, agentes de la Policía abrieron fuego y uno de los delincuentes murió, mientras que el otro fue aprehendido. Las autoridades también incautaron la motocicleta y un revólver calibre 32 con seis cartuchos.

El aprehendido, según precisó Cristancho, tiene 16 años, mientras que el otro, que murió, tendría entre 25 y 30 años.

Ambos ya se habían enfrentado a la Policía en otro incidente con disparos ocurrido en la misma zona de la ciudad el pasado 10 de noviembre.

¿Quién era Jean Claude Bossard?

De la víctima se conoció que era administrador de empresas y en 2018 se desempeñó como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Barranquilla.

En los últimos años trabajó en el sector financiero en Bogotá, según medios capitalinos.

También trascendió que era graduado como bachiller del Colegio Alemán en Barranquilla.