En medio de una caravana que se realizaba en Medellín – para dar la bienvenida al mes de diciembre – los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad inmovilizaron una lujosa camioneta color dorado, perteneciente a un ‘influencer’ de origen bogotano, conocido como ‘El Billetudo’.

Se conoció que en la caravana – que había sido organizada por el mismo generador de contenido – circulaba dicho vehículo con la placa trasera tapada, con un adhesivo con el nombre de ‘El Billetudo’, lo que llamó la atención de los agentes, pues es una acción prohibida según lo establecido en Código Nacional de Tránsito.

Ante esto, las autoridades procedieron a solicitar los documentos de la camioneta, justo a la altura del segundo mirador de Las Palmas. Durante la diligencia, los agentes de tránsito notaron que el vehículo incumplía con otras normas.

Al parecer, el influencer se negó a mostrar la matrícula del carro; adicional a esto notaron que había pintado la camioneta de dorado sin realizar el trámite obligatorio de cambio de color ante el Ministerio de Transporte.

En total, el generador de contenido estaría incumpliendo tres normal: ocultar la placa, no reportar el cambio de color y negarse a entregar la matrícula.

El momento fue capturado en video y luego compartido en redes sociales. En las imágenes se ve el momento que ‘El Billetudo’ habla con los agentes de tránsito, a quienes tilda de celadores.

“Qué agente va a ser usted, usted es un celador”, se escucha en el video.

#OPINE. En plena caravana por Las Palmas (Medellín), autoridades de tránsito inmovilizaron llamativa camioneta dorada de “El Billetudo”, luego de que el influencer bogotano incumpliera tres normas de tránsito y, según el reporte oficial, agrediera a un agente en un procedimiento. pic.twitter.com/qGiWDmf9Iv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 2, 2025

Debido a esto, la camioneta fue remolcada por una grúa y trasladada a los patios.