Si usted cuenta con suscripción de Netflix, es amante a los video jugos y el viejo Oeste, le traemos una excelente noticia que lo podrá llevar a recordar su infancia y revivir la historia de John Marston.

Ahora la veterana aventura ‘Red Dead Redemption’, regresa con fuerza, pues por primera vez estará disponible oficialmente para teléfonos inteligentes con sistemas Android e iOS. Además, la versión móvil incluye su expansión zombi, Undead Nightmare.

Asimismo, se hará un relanzamiento del juego - que salió al mercado en 2010 por Rockstar Games- para las consolas PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Para jugar en móviles, el acceso es mediante Netflix —no está a la venta de forma independiente—. Los usuarios deben contar con una suscripción activa y usar la app de Netflix. Desde allí, el juego podrá instalarse como cualquier otro del catálogo.

Paso a paso para instalar el juego

El usuario debe ingresar a su tienda virtual – ya sea Google Play o App Store –, y buscar el nombre de juego.

Luego le aparecerá el nombre ‘Red Dead Redemption’; sin embargo, para descargar el juego debe tener instalada la aplicación de Netflix y una cuenta activa.

Requisitos en los dispositivos móviles

Los dispositivos deben cumplir ciertos requisitos mínimos: en Android se recomienda al menos 6 GB de RAM (8 GB lo ideal), un procesador moderno como Snapdragon serie 7 u 8 (o Dimensity 9000+), y entre 8 y 15 GB de espacio libre.

En iOS, la versión sería compatible desde iPhone 11, aunque se recomienda iPhone 12 o superior, con un espacio similar de almacenamiento.

Este lanzamiento también ha tenido en cuenta aspectos de interfaz con los controles optimizados para móvil. Los desarrolladores aseguran que los controles han sido ajustados para ofrecer una experiencia lo más cercana posible a la versión original.

Además de su versión móvil, Red Dead Redemption recibirá relanzamientos en consolas de nueva generación como PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, con mejoras en rendimiento, calidad gráfica, soporte HDR y tasa de 60 fotogramas por segundo.