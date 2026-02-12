El amor ha sido, desde siempre, uno de los motores más poderosos de la narrativa. En el universo de los videojuegos no es diferente: es la chispa que impulsa decisiones, sostiene vínculos y transforma cada reto en algo más profundo que una simple misión. En el marco de San Valentín, Xbox pone el foco en aquellas experiencias disponibles en Game Pass que abordan el amor desde distintas perspectivas y que, además, invitan a jugar en compañía.

Más allá de los desafíos y mecánicas, muchos títulos convierten los lazos humanos en el eje central de la historia. El amor romántico, el fraternal y la amistad aparecen como fuerzas capaces de mover mundos, sostener promesas y enfrentar adversidades.

Entre las recomendaciones destaca It Takes Two, una aventura concebida exclusivamente para el juego cooperativo. La historia de una pareja en crisis se desarrolla a través de mecánicas que exigen colaboración constante, recordando que reconstruir una relación también implica escucha y trabajo en equipo. Es una experiencia pensada para jugar en pareja o con un amigo, tanto en modo local como en línea.

En la misma línea cooperativa, Unravel Two presenta a dos pequeños personajes de hilo que deben avanzar unidos, literalmente conectados. El juego apuesta por el apoyo mutuo y el equilibrio como pilares de su propuesta, convirtiéndose en una alternativa ideal para compartir desde el mismo sofá.

Para quienes prefieren experiencias individuales con una carga emocional intensa, A Plague Tale: Requiem ofrece un relato marcado por el amor fraternal. La travesía de Amicia y Hugo expone el sacrificio y la determinación de proteger a quien más importa, en medio de un entorno hostil que pone a prueba cada decisión.

En Mass Effect Legendary Edition, las relaciones también ocupan un lugar central. Esta trilogía no solo plantea una misión épica a escala galáctica, sino que da peso real a las amistades y romances que el jugador construye. Cada elección impacta en los vínculos, reforzando la sensación de que las relaciones son tan determinantes como el conflicto principal.

Por su parte, Tell Me Why explora un lazo íntimo entre hermanos, con una narrativa que pone el acento en cómo el pasado influye en las relaciones del presente. Es una experiencia que invita a compartir decisiones y reflexiones, incluso cuando se juega en solitario.

Finalmente, Ori and the Will of the Wisps propone un viaje emotivo atravesado por la pérdida y la esperanza. Aunque se trata de una aventura individual, su historia demuestra que las experiencias narrativas pueden convertirse en puntos de encuentro para conectar con otros a través de lo que se siente frente a la pantalla.

Con esta selección en Game Pass, Xbox recuerda que el videojuego también es un espacio para celebrar vínculos. Ya sea en cooperativo local, en línea o compartiendo decisiones y emociones, San Valentín puede vivirse también con un control en las manos y una historia que merezca ser recordada.