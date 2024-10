En un fenómeno, en eso se ha convertido el videojuego chino Black Myth: Wukong, que ha sorprendido al mundo no solo por su impresionante éxito comercial, con más de 20 millones de copias vendidas a solo un mes desde su lanzamiento, sino también por el impacto que ha tenido en el turismo.

El juego, inspirado en la clásica novela china Viaje al Oeste, escrita por Wu Cheng’en, transporta a los jugadores a un universo cargado de mitología y belleza visual, pero lo más asombroso es que 27 de sus 36 escenarios están basados en atractivos turísticos reales de China.

Desarrollado por Game Science, un estudio chino relativamente joven, Black Myth: Wukong se ha destacado por su excepcional diseño gráfico y su fiel recreación de paisajes naturales, templos, montañas y ciudades emblemáticas del país asiático. Los jugadores, al recorrer estos escenarios virtuales, se han sentido atraídos por la posibilidad de visitarlos en la vida real, lo que ha generado un aumento significativo en el interés turístico por China.

El mismo día del lanzamiento, las búsquedas de atracciones locales en Shanxi aumentaron un 156 % interanual según la plataforma Meituan, mientras que las visitas turísticas crecieron un 50 % en agosto con respecto al mes anterior.

De la ficción a la realidad

Lugares como el Parque Nacional Zhangjiajie, famoso por sus montañas que parecen flotar en el aire, y la ciudad amurallada de Pingyao, han sido algunos de los sitios más buscados por los fanáticos del juego.

La Zona Turística de Xiaoxitian en el condado de Xi, hogar de un templo budista de la dinastía Ming (1368-1644), ha visto triplicadas sus ventas de entradas, y ahora planea integrar contenido del videojuego en su sitio web para atraer aún más visitantes.

Sun Jiajun, director de desarrollo turístico del condado de Ying, destacó que la mayoría de los turistas recientes “conocieron la pagoda de madera gracias al juego, con un flujo constante de visitantes provenientes de las ciudades de Pekín, Shanghái y la provincia de Zhejiang (este)”.

Además, el éxito del videojuego ha provocado un aumento en la venta de los libros escritos por Wu Cheng’en, productos culturales y clases de historia china, especialmente entre los jóvenes que antes no mostraban tanto interés por el pasado mítico de su país y ahora se sumergen en una verdadera expedición.

Un fenómeno global

Este título no solo ha sido un éxito en China; el videojuego ha cautivado a gamers de todo el mundo. Su mezcla de acción, exploración y narrativa profunda, junto con sus gráficos de última generación, lo han convertido en una de las propuestas más populares del año. Las críticas han sido mayoritariamente positivas, destacando la innovación tecnológica y la riqueza visual del juego.

El barranquillero Habib Ganem es uno de los que explora este videojuego desde Colombia. Destaca su calidad visual y que “combina momentos cinematográficos y momentos de pelea. Su trama es excelente, cuenta con un contenido muy versátil y un sistema de pelea fabuloso. La cantidad de jefes que tiene es muchísima, son casi 100″.

Agrega que también tiene detalles como la nube voladora y el bastón rojo que se hace grande y otros detalles que “referencian a Goku de Dragón Ball Z y conectan con otras historias de otros animes míticos”.

Para Hugo Castañeda, conocido en redes como ‘Goodgamerscol’, este es uno de los mejores juegos que se han lanzado este año porque “combina algo de la realidad de la mitología y de las historias creadas por el escritor chino (Wu Cheng’en). Además de todo lo que tiene que ver con la jugabilidad y las estrategias, todo se mezcla en un juego de exploración que cada día te invita a seguir jugando porque derrotas a uno de los jefes, luego te quedas con sus poderes y te enfrentas a otro que si no hubieses obtenido estas habilidades anteriormente te sería más difícil vencerlo”.

Castañeda también ponderó la escenografía, especialmente los templos donde se traslada la trama, algo que sin dudas está incentivando el turismo en China. “El juego ofrece su máxima calidad con unos gráficos increíbles, que tú dices cómo no habían sacado algo así, porque hay muchos juegos de exploración de mundo abierto que no se sienten igual que este, en el que no se usan aspectos futuristas, sino que todo se relaciona con lo mitológico”.

Este videojuego, que celebra las antiguas leyendas de China con una perspectiva moderna, no solo ha llevado al país asiático a ser centro de la atención global, sino que ha abierto una nueva ventana hacia su rica cultura, su impresionante geografía y su amplio patrimonio histórico.