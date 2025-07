Poco a poco se conocen más detalles de lo que fueron las últimas horas de José Roberto Matera Carvajal, más conocido como Joe Carvajal, vocalista de la banda de rock barranquillera Los de Adentro, quien fue baleado en medio de una riña.

El hecho, que ocurrió en horas de la mañana de este viernes, tras sostener una discusión con un acompañante, ha generado preocupación en los fanáticos de la agrupación que ha dejado éxitos como ‘Una canción’.

No obstante, EL HERALDO pudo establecer que el artista se encuentra fuera de peligro mientras recibe asistencia médica en la Clínica del Caribe, pues el impacto de bala se realizó con arma traumática.

El vocalista de la agrupación había aparecido en la tarde y noche del jueves en Frogg Leggs en la presentación del último disco ‘Los de siempre’ y el videoclip ‘Abrázame muy fuerte’.

Allí, en una conversación con la actriz Kimberly Reyes, para las redes sociales de Frogg, expresó su pensar sobre este nuevo disco.

“Son clásicos de gente que sonó en la radio y sigue sonando hoy en día, aún después como Juan Gabriel, como Nino Bravo, como José José, como Julio Iglesias, Roberto Carlos. Y son canciones que tomamos y les dimos un vestido nuevo”, expresó.

Además, indicó que la canción que más le gusta de este nuevo trabajo musical es ‘Lo dudo’ de José José que interpreta él.

“Yo no conocía esa canción. Conocía al artista y a su vida turbulenta y alcohólica y tal. Y sabía obviamente que era una eminencia como cantante, un intérprete espectacular y muy exitoso. Pero esta canción, esta canción en particular, ni idea de cuando Víctor, que es nuestro manager, me la mostró, enseguida dije voy para esa”.