En un mundo saturado de información contradictoria sobre crianza, salud infantil y maternidad, Lucía Galán Bertrand —más conocida como Lucía, mi pediatra— ha decidido poner orden con una obra monumental: El gran libro de Lucía, mi pediatra. Lejos de ser solo un compendio médico, el libro funciona como una guía para el viaje más desafiante y transformador de la vida: criar a un hijo.

“No se trata solo de hablar de pediatría, eso se me quedaba corto. Hay muchos vacíos en el terreno emocional”, dice Lucía, quien ha traído su mensaje a Colombia por segunda vez, esta vez para compartir su experiencia con cientos de padres y también con sus colegas pediatras en el Congreso Nacional Colombiano de Pediatría en Cartagena de Indias.

El libro, publicado por Planeta, condensa años de consulta pediátrica, estudios científicos actualizados y, sobre todo, vivencias personales como madre. “Yo también tuve esos miedos hace 18 años con mi primer hijo. Por eso abro el libro con una carta escrita desde el corazón, hablándole directamente a esa futura mamá. Es una carta para decirle: yo te entiendo”, relata Galán.

Una obra para todos los que crían

El gran libro de Lucía, mi pediatra no está dirigido exclusivamente a madres y padres. También es para abuelos, maestros, cuidadores y cualquier persona que tenga niños cerca. Está escrito con lenguaje sencillo pero con rigor médico, dividido en cinco partes que abarcan desde la llegada del bebé hasta la adolescencia, con capítulos que tocan temas tan amplios como fiebre, vacunas, rabietas, adolescencia, sexualidad, redes sociales y hasta prevención de accidentes.

El propósito, dice Lucía, es brindar herramientas para que los cuidadores se sientan más seguros y menos abrumados: “El objetivo del libro es responder esas preguntas que todos nos hacemos cuando un niño está malito: ¿qué tiene?, ¿qué puedo hacer por él?, ¿puede quedarse en casa?, ¿o toca llevarlo al pediatra?”.

Esta intención se refleja en la estructura del libro, que incluye guías claras para distinguir entre síntomas leves y señales de alarma, recomendaciones sobre sueño seguro, lactancia, manejo del cordón umbilical, desarrollo emocional, y más. “La mayoría de lo que les pasa a nuestros hijos no es urgente, solo necesita conocimiento”, afirma la autora.

Planeta

Nombrar lo que nadie dice

Uno de los aportes más valiosos del libro —y del trabajo de Lucía en general— es poner en palabras lo que muchas mujeres callan tras el parto. “El posparto es una etapa de mucha vulnerabilidad. Hay cansancio, llanto, miedo, conflictos con la pareja, dolor… y eso es normal en las primeras semanas”, explica.

La autora hace una diferencia clara entre el posparto fisiológico —ese periodo de 3 a 4 semanas donde todo se tambalea emocionalmente— y la depresión posparto, que aparece cuando el malestar no solo no mejora, sino que se agrava. “Si después de un mes la mujer sigue llorando todos los días, no tiene energía, no quiere levantarse de la cama, ahí sí toca pedir ayuda. La depresión posparto es una patología seria que necesita tratamiento”, aclara con firmeza.

Su forma de abordarlo no es desde la alarma, sino desde la empatía: “Es importante que las madres sepan que no están solas, que lo que sienten no es raro ni vergonzoso. Que eso que viven lo han vivido muchas otras mujeres”.

Su paso por Cartagena

Durante su visita a Colombia, Lucía no solo presentó el libro en Bogotá, sino que viajó a Cartagena de Indias para dictar una conferencia magistral ante 3.500 pediatras del país, en el marco del Congreso Nacional de Pediatría. “Fue un honor compartir con colegas, llevarles conocimiento pero también sensibilidad. Sé que también voy a aprender mucho de ellos”, expresó.

Este viaje —entre libros, preguntas de madres colombianas y conferencias a colegas— parece resumir muy bien lo que Lucía representa: una mujer que habla con claridad médica, pero también con el corazón. Una pediatra que sabe que detrás de cada niño hay una familia que duda, que pregunta, que se agobia, pero que también tiene el poder de criar con afecto y conciencia si tiene la información correcta a mano.

Con más de 700.000 seguidores en redes sociales, múltiples reconocimientos —como el de Mejor Divulgadora de España— y una serie de libros exitosos a cuestas, Lucía Galán ha logrado algo poco común: que un manual de salud infantil se lea como si fuera una conversación íntima entre amigas. Un manual que, como ella misma sugiere, tal vez debería venir con cada test de embarazo positivo.