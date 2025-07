Tras un inicio de año brillante, Ysa C continúa posicionándose como una de las artistas emergentes más relevantes del país. La cantante caleña, reconocida por su honestidad y conexión con el público, presenta ‘Me Perdí’, su nueva colaboración junto a Hamilton, uno de los mayores exponentes del afrobeat y la música urbana hecha en Colombia.

‘Me Perdí’ es un viaje sonoro que habla de las relaciones complejas, esos vínculos que se desgastan, se rompen o se enfrían, y que a pesar de todo, se continúa un búsqueda por reconstruir, incluso cuando hay terceros involucrados.

La canción explora esa sensación de perderse a uno mismo en el intento de mantener algo que ya no funciona, una situación en la que muchos se sentirán reflejados.

“Esta canción me permitió explorar un lado muy honesto de mí misma, no sólo en cuanto al desamor, sino también al proceso de reencontrarme y sanar sin perder mi esencia”, comparte Ysa C. “Es una conversación que muchas veces tenemos con nosotros mismos, pero aquí la hacemos en voz alta”.

“Siempre me ha gustado trabajar con Ysa porque es una artista que no le tiene miedo a mostrar sus emociones tal como son”, agrega Hamilton. “‘Me Perdí’ no es solo una canción triste, es una forma de soltar, entender y seguir adelante”.

‘Me Perdí’ marca la segunda colaboración entre Ysa C y Hamilton, luego de su éxito viral ‘No Se Dio’ junto a The Prodigiez, que ya supera los 5.6 millones de visualizaciones en YouTube. Este nuevo sencillo refleja la creciente conexión creativa entre ambos artistas y su compromiso compartido con contar historias a través de su música.

El 2025 ha sido un año crucial para la artista caleña. Fue seleccionada como Artista Radar Andinos por Spotify, participó en la campaña global ‘Súbele a eso’, y brilló en la alfombra roja de los Premios Nuestra Tierra, consolidando su imagen como una de las figuras emergentes más influyentes del panorama musical nacional.

Además, sencillos como ‘No Se Dio’, también junto a Hamilton, ‘Despedirme’, y ‘Agüita e’ coco’ la han mantenido en el radar de los amantes de la música sentida y con identidad.

Por su parte, Hamilton, conocido como el “AfroRockstar”, aporta a esta colaboración su estilo distintivo y su capacidad para fusionar afrobeat, sonidos caribeños y letras cargadas de significado.

El cartagenero viene de un año destacado tras el lanzamiento de su primer EP ‘Los Reyes del Mar’, una obra que rinde homenaje a sus raíces y que lo ha llevado a colaborar con grandes nombres de la música urbana como Ryan Castro, Lenny Tavárez, Justin Quiles, Nanpa Básico, y De La Ghetto.

Además, recientemente presentó el sencillo ‘Y Por Ahí Me Dicen Y Qué!’, un tema íntimo y poderoso creado en honor a “Juneteenth”, que habla de superación y orgullo racial, inspirado en su propia historia de vida en Cartagena, una ciudad profundamente marcada por la herencia afrodescendiente.

‘Me Perdí’ reúne el talento y las trayectorias de dos artistas que, desde orillas distintas, convergen en una misma narrativa: la de encontrar su propia voz en medio del caos, las relaciones y los procesos personales.

Con este lanzamiento, Ysa C y Hamilton reafirman su lugar como dos de las propuestas más prometedoras de la música colombiana, llevando su autenticidad y sonidos frescos a nuevos públicos.

