La vicepresidenta Francia Márquez emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de X, rechazando por segunda vez las implicaciones derivadas de los audios revelados por el diario El País de España, donde el excanciller Álvaro Leyva la menciona en el contexto de un supuesto plan para propiciar la salida del presidente Gustavo Petro del poder.

En su declaración, Márquez negó cualquier participación en maniobras conspirativas: “Se los dije antes y lo repito ahora, no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones que atenten contra nuestra democracia. Ahora, quien sin mi consentimiento usó mi nombre, deja claro el porqué lo hizo a pesar del daño causado. Me queda la tranquilidad de una consciencia limpia”.

Le recomendamos: Excanciller Murillo advierte sobre riesgos de la crisis diplomática con Estados Unidos: “Requiere mayor mesura”

La vicepresidenta además denunció que su nombre fue instrumentalizado con fines políticos. Según Márquez, el episodio sirvió a sectores que se oponen a su presencia en el cargo para dañar su reputación.

“Este episodio les sirvió a quienes les molesta mi presencia en un cargo que democráticamente ganamos para dañar mi nombre. Incluso algunos que se llaman progresistas no dudaron un segundo en calificarme de traidora, y todo por ese racismo solapado que a muchos les avergüenza reconocer”, señaló la funcionaria.

Márquez también exigió rectificaciones públicas de quienes la señalaron sin fundamentos: “Espero que quienes sin dudarlo me señalaron de esta infamia, algunos incluso reclamando mi renuncia al cargo, tengan la estatura moral de reconocer su equivocación y rectificar”.

Los audios en cuestión muestran a Leyva conversando sobre “actores armados y no armados” y sugiriendo que Márquez podría ser una figura de consenso para reemplazar al presidente Petro. En estas grabaciones, el excanciller también menciona a la precandidata Vicky Dávila como parte de la ecuación, quien igualmente ha desmentido su participación y confrontó directamente a Leyva en una llamada telefónica grabada.

En una entrevista concedida este sábado a la revista Semana, Álvaro Leyva ofreció su versión de los hechos. El excanciller negó haber planteado un golpe, aunque admitió haber expresado a Márquez que tenía las capacidades para asumir la presidencia. “Ella se sonrió y qué puede decir… ‘Uy, usted tan amable, doctor’”, relató Leyva sobre esa conversación.

Le sugerimos leer: Adelantan verificaciones en sistemas de control de loterías para prevenir actos de corrupción

Leyva también negó la existencia de una conspiración y explicó que su mención en los audios obedecía a su opinión personal sobre posibles escenarios futuros: “Yo, simplemente, dije que Francia Márquez es una digna sucesora, pero ahí no aparece nada que tenga que ver con un golpe de Francia Márquez, porque no necesita darlo”.

El excanciller argumentó que sus comentarios se referían a escenarios hipotéticos constitucionalmente previstos: “Si se va a Petro, si mañana dicen que Petro descansó en la paz del señor, ¿qué hacemos? Si mañana le da una enfermedad a Petro que no le permite gobernar, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a Benedetti o a quién? ¿Qué dice la Constitución? Que asume la vicepresidenta”.

Sobre los señalamientos en su contra, Leyva reiteró que sus comentarios no constituyen una conspiración: “Decir que Francia Márquez sería una mejor presidenta que Petro es una opinión personal. No hay nada armado”. Además, aclaró que su frase en los audios donde dice estar “encima de ella” se refiere a una preocupación por “el trato injusto que ha recibido”.

“Sea esta la oportunidad para reafirmar mi férreo compromiso con el pueblo colombiano de seguir trabajando con dignidad por la paz y la justicia social”, concluyó Francia Márquez durante su pronunciamiento.