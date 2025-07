Un wedding planner es un profesional que se encarga de la organización, coordinación y ejecución de bodas. Su trabajo consiste en ayudar a las parejas a planificar todos los detalles de su gran día, desde la selección del lugar hasta la contratación de proveedores y la gestión del presupuesto.

Y aunque muchos consideran que esta es una tarea fácil, realmente es todo lo contrario, sobre todo porque estas personas siempre buscarán que las bodas lleven el sello y la esencia de una relación y las personalidades de los novios.

Esto es precisamente lo que hace Andrés Cardona, él es un wedding planner que le pone el corazón a cada proyecto que tiene, y es que dejar a un lado la vida social y prácticamente las relaciones interpersonales por planear bodas, solo significa que le apasiona y ama lo que hace.

Entérese: ‘El gran libro de Lucía, mi pediatra’, una guía completa para la maternidad

De sus trabajos más hermosos se pueden destacar las bodas de Andrea Jaramillo y Felipe Restrepo; Isabella Chams y Ricky Jaar, la boda del futbolista Luis Díaz y Geraldine Ponce, Nancy Cabrera, Marcela García, entre otras.

cortes

En conversación con EL HERALDO contó cómo empezó a hacer parte del mundo de los eventos y las bodas, cómo es el verdadero trabajo de un wedding planner y qué planes tiene a futuro en su carrera.

Tenía otra profesión

Inicialmente Andrés estaba preparándose para ser diseñador gráfico, pero cuando tuvo la oportunidad de realizar unas pasantías en Líbano, se dio cuenta de que esta no era la rutina que quería tener para toda su vida, ya que esta carrera es muy sedentaria y es por esto que no logró conectar con ella.

“Cuando terminé la carrera, me gané una pasantía en Líbano en diseño gráfico. Trabajé allá más o menos tres meses, y ahí me di cuenta que el diseño gráfico no era lo mío, porque me pareció una carrera muy sedentaria, entonces decidí estudiar en Argentina Relaciones Públicas”, contó.

Allí, Cardona estuvo durante cuatro años estudiando y trabajando para un restaurante donde se realizaban eventos culturales, exposiciones de arte, toques de grupos musicales, etcétera.

“Cuando decidí regresarme a Colombia, la que hoy es una de mis socias, Marta Gómez, me dice que ya había abierto una empresa. Yo sabía que ella era wedding planner, de hecho, yo le había ayudado antes, pero para esta ocasión ya tenía a Casa de Novias en conjunto con mi otra socia”, anotó.

Lea: La inflamación del envejecimiento no es universal, depende del entorno y estilo de vida

Las dos wedding planner le propusieron trabajar con ellas mientras él decidía qué hacer. Para aquel entonces, Andrés estaba esperando la respuesta de otras pasantías en Indonesia, esta vez en Relaciones Públicas, pero entre la espera de la visa y él éxito que empezó a tener en Barranquilla, al final tomó la decisión quedarse a potencializar ese talento.

Un trabajo complejo

Las primeras experiencias de Andrés no fueron tan buenas, ya que hay que tener en cuenta que el resultado de un buen evento también dependerá de los proveedores con los que se trabaje.

Para estas planeaciones algunas cosas podrían salir mal, pero la capacidad de buscar soluciones y de reinventarse en medio del caos, es algo que sin duda este talentoso wedding planner ha logrado potencializar a través de los años.

“Las primeras veces me pasó de todo realmente, pero bueno, digamos que eso fue lo que me forjó y lo que me formó para estar hoy donde estoy. Ya a los dos años pasé a ser socio de Casa de Novias, ya que mis dos socias no querían que me fuera de la empresa”.

Muchas personas creerán que ser wedding planner no es un trabajo tan complejo, pero realmente lo es.

Andrés contó a esta EL HERALDO, que su vida social muchas veces se ve afectada y que debe planear algunas vacaciones, con al menos varios meses de anticipación, puesto que todo el tiempo tiene eventos y estos se planean por meses e incluso podrían tardar dos años, como la reciente boda entre el futbolista Luis Diaz y Geraldine Ponce.

“Yo voy a las bodas es a trabajar, si es chévere porque conocemos lugares nuevos y todo, pero mi trabajo es que los novios no se preocupen por absolutamente nada, es que ni siquiera de los proveedores, porque yo no me caso con ninguno de ellos, siempre trato de buscarlos de acuerdo al presupuesto que haya para la boda”, expresó.

Sabía que: Muere Julian McMahon, actor de ‘Los Cuatro Fantásticos’ y ‘Charmed’, a los 56 años

Cardona también agregó: “Es un trabajo muy estresante porque toda la responsabilidad recae sobre mí. Son días de trasnocho porque hay novios que no viven en Colombia, pero vienen a casarse acá en nuestro país, entonces muchas reuniones son en la madrugada por el horario. Lo que más amo de mi trabajo es que podemos reflejar la esencia de los novios en sus bodas y ver que a ellos les guste lo que hacemos”.