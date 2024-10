¿Qué es lo que pasa en Barranquilla cuando llega Octubre? Esta temporada, que en el calendario simboliza el décimo mes del año, en la ciudad indica que su fiesta magna está a la vuelta de la esquina y los tambores empiezan a sonar, esos mismos con los que Gabriel Marriaga hizo su entrada triunfal como rey Momo 2025.

Vestido de blanco, como es característico en este guardián de la tradición y su sombrero vueltiao, el nuevo monarca de los barranquilleros arribó a la terraza del Museo del Carnaval bailando con la reina Tatiana Angulo Fernández De Castro y una cuadrilla de integrantes del Cumbión de Oro.

Director de esta cumbiamba desde hace 40 años, Marriaga hizo que todos cantarán el tradicional “así baila el Cumbión”, que tanto se escucha en los desfiles de las carnestolendas.

Terminado el baile al son del ritmo madre del país, la soberana Tatiana Angulo, fue la encargada de imponerle la banda que lo acredita como rey Momo 2025.

Los tambores no dejaron de sonar y mucho menos el sonido de esa flauta que vive con él en ese Monumento de la Cumbia ubicado en el sector de Siete Bocas, a unos cuantos metros de su hogar, el cual ha convertido en un verdadero Cumbión de Oro.

Allí se han congregado una multiplicidad de personas para izar la bandera que cada año se ondea como significado a la fiesta.

Sus vecinos son fieles admiradores y agradecidos de ser la cuna del Cumbión de Oro y a su vez arropar el ritmo que el 2022 fue declarado patrimonio cultural de la nación.

El rey Momo refleja esa resistencia cultural y la fuerza que mantiene en pie una tradición que, desde hace más de un siglo, lleva el sello de Patrimonio de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco.

En 2025, además, se cumplen 30 años de la recuperación de esta icónica figura, que había sido olvidada por casi dos décadas y así lo manifestó la gerente de Carnaval S.A.S, Sandra Gómez Molina.

“Es un hombre maravilloso que ha dado todo por el Carnaval. Esos 30 Congos de Oro que tiene representan disciplina, dedicación y amor por nuestro Carnaval. El próximo año está figura cumple 30 años y lo celebrará con mucha emoción junto a la Reina Tatiana”.

Un monarca de oro

Es todo un rey de Oro que no pudo ocultar sus lágrimas mientras la reina del Carnaval Tatiana Angulo dirigía algunas palabras agradeciéndole su auténtica pasión por la celebración y el deseo de que juntos puedan hacer un Carnaval inolvidable.

“Gracias por ese trabajo incondicional que le has aportado al Carnaval, por ese legado tan bacano que tiene el Cumbión de Oro. Y gracias también por siempre resaltar la cumbia. Es un cumbiambero de pura cepa, un cumbiambero de tradición que siempre ha tenido la cumbia en su vida y resaltando y agradeciendo la madre de todos los ritmos”.

Y es que inició como cumbiambero en 1975 en la Cumbiamba El Cañonazo. Posteriormente, fue director artístico de la Candela Viva y, más tarde, fundó la Gran Candela, que con el tiempo pasaría a llamarse el Cumbión de Oro, inspirada en una canción de la Familia André llamada De Oro, un término que para este grupo de danzantes dotaba de significado por su trayectoria en la cumbia, una institución por la que han pasado más de 570 cumbiamberos.

Quiere dejar huella

Más de cuatro décadas enalteciendo la fiesta no han sido en vano y ejercer este rol, de seguro que no le quedará grande. Sin embargo, Marriaga es consciente de la gran responsabilidad que se avecina y es por ello que expresó todo el empeño para cumplir a cabalidad con esta función.

“Es como el premio de montaña de una etapa larga, llevo casi 50 años participando del Carnaval y llegar hasta este punto pues es algo emotivo y realmente es un reto para mí de cumplirlo, de cumplirle a todos los barranqueros porque ser el representante de los 10.000 actores que hay en el carnaval de Barranquilla”.

Nacido en el Barrio Abajo, en el Callejón de las Palmitas, se define como un barranquillero de pura cepa y un cumbiambero que espera destacar en el corazón de los carnavaleros.

“Hay que sacar esto adelante de la mano de esta hermosa mujer que me acompañará en este periplo porque soy un cumbiambero que quiere dejar huella, no quiero que me olviden”.

Para ello, contó que invitará a cada uno de sus colegas y les extenderá la mano para que juntos sigan preservando la tradición.

“Bueno, invitarlos y a lo que a mí respecta visitar la sede de todos los grupos folclóricos es una muestra de respeto a mis colegas, los gestores, es un esfuerzo grande que todos hacemos por mantener viva nuestra cultura y ellos son felices cuando la reina del carnaval los visita o cuando el rey Momo los acompaña, ese es mi reto y estaré en la puerta de todos ellos si Dios me lo permite, cumpliéndole a todos”.