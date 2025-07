Luego de cinco años sin lanzar una producción discográfica, Jorge Celedón regresa por la puerta grande con Jorgito, un álbum que marca un reencuentro con su esencia más pura y sentimental. El artista nacido en Villanueva, La Guajira, presenta una obra íntima que celebra el vallenato raizal y romántico, ese que lo ha consolidado como una de las voces más importantes del género en Colombia y el mundo.

Celedón, ganador de cinco Latin Grammy, apuesta por una producción cuidadosamente construida, compuesta por 14 canciones que abordan temáticas de amor, desamor y esperanza.

“Este álbum tiene mucho de mí, de mi infancia y de mis comienzos en Villanueva. Es una manera de recordar y agradecer ese recorrido”, cuenta el artista en diálogo con EL HERALDO.

El nombre del álbum, Jorgito, no es casualidad. Se inspira en un recuerdo de infancia que se transformó en apodo artístico. “Me pusieron así por una anécdota de cuando cantaba de niño con el tema Drama provinciano (1981), ese que dice ‘Oye mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo’, en ese tema que grabé junto a mi tío Daniel Celedón cuando yo solo tenía 13 años me presentaron como Jorgito y así quedé, todo el mundo me empezó a decir Jorgito y hasta el presente me llaman así, por eso decidí titular este álbum así”, relata Celedón.

En este nuevo trabajo, el cantautor guajiro además de rendir tributo a sus inicios, también homenajea a la tradición musical que lo formó. El álbum incluye un clásico del maestro Rafael Escalona La nostalgia de Poncho, o conocido también como Los tres monitos, y entre sus colaboradores destaca la participación de nuevos talentos como Daniel Geles, hijo del inolvidable Omar Geles.

Una producción internacional

El villanuevero continúa ampliando los horizontes del vallenato al incluir obras de autores internacionales como la mexicana Erika Vidrio, quien compuso el tema principal del disco: Me espera algo mejor. Esta canción, de lírica breve pero profunda, transmite un mensaje de resiliencia y nuevos comienzos, tocando fibras emocionales en oyentes de todas las edades.

Cortesía

Otra de las joyas del álbum es Qué linda es, del compositor cubano Lenier, conocido por escribir éxitos para Marc Anthony como Mala y Pa’llá voy. También destaca Solo tu Amor, del urumitero Lucho Alonso, y Tu cuento de la autoría del propio Jorge Celedón.

Fiel a su estilo melódico y sentimental, Celedón ofrece un trabajo discográfico que cuida cada detalle. “Todas las canciones las grabé con el mismo sentimiento y entusiasmo, pero son muy especiales para mí las clásicas que aprendí de los hermanos Zuleta”, confiesa el artista, quien grabó una de estas en ritmo de son (La nostalgia de Poncho, originalmente es un paseo), como homenaje a Colacho Mendoza, quien la interpretaba así cuando ganó el Festival Vallenato. “Seguimos con el mismo romanticismo que nos ha conectado con el público, queremos seguir creciendo por el mundo con este vallenato lleno de emociones, con merengue, con son, aquí estamos firmes”, afirma.

El acordeonero y productor Víctor Naín Jr., quien acompaña a Celedón en esta nueva aventura, compartió con EL HERALDO los retos del proceso creativo. “El tema Jorgito tuvo varios arreglos antes de encontrar el definitivo, fue como al cuarto intento que todo encajó, pero todo fue maravilloso. Hay temas muy potentes como Solo tu amor y Me espera algo mejor, que a pesar de ser corta, es una de las más sustanciosas del álbum”.

Una figura vigente

Con más de 2,69 millones de oyentes mensuales en Spotify, 1,3 millones de seguidores en TikTok y cerca de 977 millones de visualizaciones en YouTube, Jorge Celedón demuestra que su música sigue siendo relevante y apreciada en Colombia, Ecuador, Venezuela, México y varios países de América Latina y Europa.

Aunque pasaron cinco años desde su último álbum, el artista nunca se alejó del público. Participó en colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Carlos Vives, Fanny Lu y proyectos especiales como el homenaje al Festival de la Leyenda Vallenata. “Siempre estuvimos haciendo presencia”, dice el villanuevero, quien reconoce que el público ya le estaba “exigiendo” una nueva producción.

Cortesía

Jorgito es catalogado por el exintegrante del Binomio de Oro como un viaje emocional y musical que honra la memoria del vallenato tradicional mientras lo proyecta hacia nuevas generaciones.

“Es el vallenato con el que crecí, con el que me enamoré, con el que lloré y con el que sigo soñando”, concluye el artista.

Lo más irónico es que aún, a sus 57 años de edad, a este intérprete que ha engrandecido la música vallenata lo siguen llamando Jorgito.