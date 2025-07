20 años después de que Juan Pablo Montoya se subió a lo más alto del podio en Silverstone, en la Fórmula Uno, tras imponerse en la mítica pista con su McLaren, un barranquillero puso a sonar de nuevo el himno de Colombia en ese icónico lugar del automovilismo mundial, Salim Hanna Hernández, de apenas 15 años de edad.

El piloto currambero, con Montoya presente viéndolo y aplaudiéndolo cuando se bañaba con champaña en el primer lugar, se alzó con la victoria en la válida de Fórmula 4 de Gran Bretaña, que se disputó este sábado en el emblemático escenario.

Representando a la escudería Virtuosi Racing, Hanna apretó el acelerador y se hizo amo y señor del prestigioso trazado del Reino Unido.

El colombiano superó a los británicos Ethan Jeff-Hall (Escudería Argenti), quien arribó segundo, y a Rowan Campbell-Pilling (JHR), que terminó tercero.

Ya Salim había demostrado su potencial automovilístico en la F4 Británica en la carrera que marcó su debut en el circuito de Thruxton, pero lo de Silverstone tiene un sabor diferente por todo lo que simboliza ese autódromo.

El legendario circuito, que ha albergado varias de las competencias más importantes del mundo, se encuentra ubicado en Silverstone, condado de Northamptonshire, en Inglaterra, Reino Unido, a unos 20 km al sur de Northampton y 25 km al oeste de Milton Keynes.

JUAN PABLO MONTOYA ESTUVO PRESENTE

Montoya se encontraba presente porque ahí también competía este sábado su hijo Sebastián, que apenas era un bebé de brazos cuando él alcanzó la gloria en esa pista hace 20 años.

Sin embargo, el expiloto bogotano ha sido un mentor en la carrera del barranquillero. “Hemos trabajado muchos años juntos. El papá corrió, el tío corrió, y la verdad era más de joda. Era un fin de semana con el equipo de carreras de karts súper chévere, se pasaba súper bueno, y fuimos trabajando con Salim. Corrió mucho en Estados Unidos y después lo trajimos a Europa, lo pusimos en los mejores equipos y en las mejores posiciones. Ahora estamos en Prema, que es el mejor equipo. Están Salim y Sebastián (Montoya, su hijo), los dos colombianos del Prema, que es muy, muy bueno”, expresó Juan Pablo durante una charla con Valentina Peña y Salim, en MontoyAS, un video podcast de W Radio y el diario AS, en febrero de este año.

“Yo a Juan no me lo tomo como si fuese un entrenador mío, sino como si fuese un amigo de mi papá, muy cercano, que siempre anda conmigo. Yo dormí en casa de Juan varias veces, cuando estaba más pequeño, dormía con Sebas y todo. La pasábamos juntos siempre, mamábamos gallo y nos divertíamos”, apuntó el joven piloto. “Me señala cosas sobre pasar, pero realmente me enseña de todo”, agrega.

LA META ES LA FÓRMULA UNO

El hijo de Jalil Hanna Guerrero y Mayra Hernández Osorio comenzó su prometedora trayectoria automovilística a los siete años de edad compitiendo en el karting. Desde los 11 calendarios se radicó en Italia para formarse y foguearse en esta pasión por la velocidad y los motores.

Durante su andar por este mundo del acelerador a fondo, obtuvo un tercer puesto en la WSK Champions Cup en la clase OK durante la temporada pasada.

En 2022, logró importantes victorias, incluyendo el título de la WSK Open Cup y el triunfo en el prestigioso Trofeo Delle Industrie en la categoría OKJ.

El año pasado hizo su debut en la Fórmula 4 al participar en el Formula Trophy de los Emiratos Árabes Unidos, acumulando experiencia en los monoplazas. Terminó como el mejor novato en esa competición, y de ahí pasó al Campeonato Italiano de Fórmula 4, luego de su incorporación a Prema Racing.

La escudería italiana fue fundada en 1983 y es considerada como la más prestigiosa en categorías promocionales de F1 y en campeonatos regionales como el italiano de F4, donde fue el mejor novato el primer semestre de 2025.

SEBASTIÁN MONTOYA TAMBIÉN SE MONTÓ AL PODIO EN F2

El hijo de Juan Pablo, de Prema Racing, concluyó en la segunda posición de la carrera sprint de la Fórmula 2, en el circuito de Silverstone y se encuentra en la octava posición de la general.

Sebastián Montoya comenzó en la sexta posición y escaló hasta el segundo puesto, solo lo superó el italiano Leonardo Fornaroli (Invicta Racing).