Las ilusiones y sueños de Salim Hanna continúan con luz verde. El barranquillero alcanzó su primera victoria del año en la segunda carrera de la tercera ronda del Trofeo de Fórmula Regional de Oriente Medio, que se disputó en la madrugada de este domingo (en el horario colombiano) en el Autódromo de Dubái, Emiratos Árabes.

Hanna, que pertenece a la escudería italiana Prema, pero que en esta competencia representa al Mumbai Falcons Racing, se impuso con un tiempo de 30:03.812. El australiano Alex Ninovic (Rodin Motorsport), con 30:05.182, y el polaco Jan Przyrowski (RPM), con 30:05.617, finalizaron en el segundo y tercer lugar del podio, respectivamente.

Cortesía Salim Hanna en el podio, en medio del australiano Alex Ninovic y el polaco Jan Przyrowski.

En la grilla de partida, Hanna se acomodó en el segundo lugar, detrás del estadounidense Alex Powell (Pinnacle Motorsports), y se adueñó del primer puesto hasta cruzar la meta. Su mejor vuelta sobre el trazado de 5,39 kilómetros fue de 1:54.974.

“Para ser sincero, fue una carrera bastante buena, muy divertida. Estuvo un poco al límite en la T1, pero tuvimos la oportunidad y la ejecutamos, así que estoy muy contento”, declaró el colombiano, que también se llevó el trofeo como el mejor novato de la competición.

“El ritmo fue bastante fuerte, lo cual es muy bueno porque, en comparación con las dos últimas semanas, dimos un gran paso adelante, así que estoy muy contento”, agregó.

Cortesía El barranquillero Salim Hanna cruzando la meta y viendo la bandera a cuadros.

En la carrera inicial de la tercera ronda, el piloto barranquillero culminó en la undécima posición. El japonés Taito Kato (ART) fue el ganador, seguido por el kazajo Alexander Abkhazava (MP Motorsport) y el británico Kean Nakamura-Berta (Mumbai Falcons Racing).

Hanna finalizó sexto en la tercera carrera, cuyo podio fue integrado por Abkhazava, Nakamura-Berta y el italiano Emanuele Olivieri (R-Ace Gp).

La disputa del Trofeo de Fórmula Regional de Oriente Medio comprende cuatro rondas de tres carreras cada una, con su respectiva pole position. La inicial se realizó del 16 al 18 de enero, en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi (Emiratos Árabes). Hanna fue decimoquinto en la primera carrera, cuarto en la segunda y vigésimo en la tercera.

Cortesía El piloto colombiano Salim Hanna mostrando el trofeo de ganador de la carrera y de mejor novato.

La segunda ronda se efectuó en el mismo escenario, del 23 al 25 de enero. El currambero terminó en la posición 24 en la competencia inaugural, 21 en la siguiente y 12 en la última.

Afortunadamente ya en la tercera ronda, en la segunda carrera en Dubái, pudo subirse a lo más alto del podio y festejar con el tricolor nacional.

Salim Hanna mostrando la frase que tiene escrita en su uniforme en la zona del antebrazo derecho: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

El legendario expiloto bogotano Juan Pablo Montoya, que ha sido una especie de mentor del barranquillero durante su carrera, estuvo presenciando este nuevo logro que alimenta el gran sueño por el que viene trabajando Salim Hanna: la Fórmula Uno.

Cortesía El ex piloto bogotano Juan Pablo Montoya ha sido cercano a Salim Hanna y su familia.

La cuarta y última ronda del Trofeo de Fórmula Regional de Oriente Medio se vivirá entre el 11 y 13 febrero en el Circuito Internacional de Lusail, en Catar.