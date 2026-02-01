“¡Yes! ¡Yes! ¡Yes!”. Brazos en alto, sonrisa de oreja a oreja, sudor, emoción, júbilo y un abrazo cerrado a su entrenadora. Es la última escena del cuadro femenino del Mundial Juvenil de Tenis J300, que finalizó anoche en el Complejo Distrital de Raquetas María Fernanda Herazo y su principal protagonista es la estadounidense Olivia Traynor.

Leer también: Estados Unidos celebra en el torneo de dobles del Mundial Juvenil de Tenis

La joven de 18 años, que ya ha tenido la oportunidad de disputar torneos profesionales ITF, se mostró consistente y se coronó campeona al vencer en la final a su compatriota Jordyn Hazelitt, con parciales de 7-6 (3), 6-3.

Leer también: El tenis del Atlántico también es cantera de entrenadores

El primer set resultó mucho más parejo entre las dos norteamericanas, que reincidieron en cometer errores no forzados. La disputa de los puntos era breve y había muchísima imprecisión, pero con el pasar de los minutos, Traynor se fue afianzando en su juego y sacando a flote un mejor repertorio tenístico. Su solidez se evidenció en la cancha y en el marcador.

Leer también: María Camila Osorio gana su primer torneo WTA 125 en Manila

Hazelitt, que en la noche del viernes había derrotado a Traynor en la final de dobles (ver nota aparte), se esforzó, trató de mejorar y dio pelea, pero sucumbió ante el buen nivel de su adversaria y coterránea.

Leer también: Elena Rybakina vence a Aryna Sabalenka y es la campeona del Abierto de Australia

Al cierre de esta edición, se jugaba la final del cuadro masculino entre el británico Rhys Lawlor y el estadounidense Michael Antonius, siembra número uno.

Leer también: La hija de un campeón de Roland Garros anda en Barranquilla siguiéndole los pasos a su padre