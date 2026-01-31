Estados Unidos también dijo presente en los primeros lugares del torneo de dobles del Mundial Juvenil de Tenis J300 ‘Copa Barranquilla’, que culmina este sábado en en el Complejo Distrital de Raquetas María Fernanda Herazo.

Las estadounidenses Welles Newman y Jordyn Hazelitt se coronaron campeonas en esta modalidad al derrotar a sus compatriotas Ana Avramovic y Olivia Traynor, con parciales de 6-4, 6-2.

Newman y Hazelitt, que se enfrentaron en las semifinales del cuadro femenino de sencillos, se unieron para salir airosas y levantar el trofeo en el duelo de parejas.

Las finales de dobles se desarrollaron durante la jornada del viernes.

En la rama masculina hubo festejo y lamento norteamericano en la final, aunque las dos caras de la moneda también la vivieron un par de japoneses.

Michael Antonius, de EE. UU., y Takahiro Kawaguchi, de Japón, se coronaron campeones al vencer al dueto conformado por el estadounidense Zavier Agustín y el nipón Koki Nara, 6-3, 6-4.