No pudo la checa. A Kristyna Dulikova se le hizo imposible romper el encanto estadounidense en el cuadro femenino del Mundial Juvenil de Tenis J300 ‘Copa Barranquilla’.

La raqueta europea era la única que podía quebrar el dominio norteamericano en la competencia, pero sucumbió en su juego de semifinal ante Olivia Traynor, con parciales de 6-4, 1-6, 6-3, este viernes en el Complejo Distrital de Raquetas María Fernanda Herazo.

En la otra llave, en duelo de representantes de Estados Unidos, Jordyn Hazelitt salió airosa frente a su compatriota Welles Newman, favorita número uno, quien se retiró por un problema físico en la pierna izquierda, en el segundo set, cuando lo perdía 1-0. Ya había caído en la primera manga 6-1.

En el cuadro masculino, otra raqueta del país del norte, Michael Antonius, siembra número uno, se clasificó a la final al imponerse al canadiense Xavier Massotte, por marcador de 6-3, 6-0.

La final femenina será este sábado, a partir de las 4:30 p. m.