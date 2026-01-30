Camila Osorio confirmó su recuperación deportiva en el WTA 125 de Manila y se aseguró un cupo en la final del torneo tras una presentación impecable en semifinales.

La colombiana, que ha ido de menos a más en la temporada, volvió a mostrar autoridad y solidez en una semana que la tiene como una de las grandes protagonistas en Filipinas.

La cucuteña superó con claridad a la argentina Solana Sierra por 6-0 y 6-1, en un encuentro que resolvió en apenas 46 minutos. Pese a que su rival llegaba sin ceder sets y mejor ubicada en el ranking, Osorio tomó el control desde el inicio y no dio margen para la reacción.

Con un tenis agresivo, alta efectividad al servicio y presión constante desde la devolución, la colombiana dominó cada pasaje del partido. Las cifras reflejaron su superioridad: cinco quiebres, cuatro aces y ningún punto de quiebre en contra.

Osorio venía de eliminar en cuartos de final a la local Alexandra Eala, segunda preclasificada del certamen, y con su triunfo en semifinales alcanzó la primera final de su carrera en un torneo WTA 125, consolidando una semana de alto nivel en Manila.