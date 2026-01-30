Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Camila Osorio confirmó su recuperación deportiva en el WTA 125 de Manila y se aseguró un cupo en la final del torneo tras una presentación impecable en semifinales.

Le puede interesar: Las entradas para el Super Bowl de la NFL se venden entre los 5.500 y los 52.650 dólares

La colombiana, que ha ido de menos a más en la temporada, volvió a mostrar autoridad y solidez en una semana que la tiene como una de las grandes protagonistas en Filipinas.

La colombiana Camila Osorio quedó eliminada en su debut en el Abierto de Australia

Leer más: ¿Firma el empate ante Junior?... “¡No, señor!”: Arturo Reyes

La cucuteña superó con claridad a la argentina Solana Sierra por 6-0 y 6-1, en un encuentro que resolvió en apenas 46 minutos. Pese a que su rival llegaba sin ceder sets y mejor ubicada en el ranking, Osorio tomó el control desde el inicio y no dio margen para la reacción.

Con un tenis agresivo, alta efectividad al servicio y presión constante desde la devolución, la colombiana dominó cada pasaje del partido. Las cifras reflejaron su superioridad: cinco quiebres, cuatro aces y ningún punto de quiebre en contra.

Le puede interesar: Millonarios evalúa a Fabián Bustos como posible nuevo entrenador tras la salida de Hernán Torres

Osorio venía de eliminar en cuartos de final a la local Alexandra Eala, segunda preclasificada del certamen, y con su triunfo en semifinales alcanzó la primera final de su carrera en un torneo WTA 125, consolidando una semana de alto nivel en Manila.