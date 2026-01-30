Millonarios tras la salida de Hernán Torres ya trabaja en la elección del nuevo entrenador que liderará el proceso deportivo.

El nombre de Fabián Bustos comienza a ganar relevancia como una de las opciones extranjeras con mayor experiencia en el fútbol sudamericano.

El técnico argentino, de 55 años, cuenta con un amplio recorrido en ligas competitivas y ha demostrado capacidad para consolidar proyectos en contextos exigentes. Su perfil encaja con la idea del club embajador de apostar por un entrenador con carácter, recorrido internacional y enfoque en resultados.

5 aspectos positivos que puede aportar Fabián Bustos en su posible llegada a Millonarios 🔵.



1️⃣ Línea resultadista.



Bustos es un DT de estilo de juego práctico, simple, búsqueda del resultado sobre el juego. Sus equipos no renuncian a atacar, pero prima el orden defensivo y… pic.twitter.com/pSRhW8ZjqI — Sergito 🔎⚽️ (@SoySergioB24) January 29, 2026

La carrera de Bustos como director técnico inició en Ecuador, país donde logró consolidarse en el alto nivel. Tras dirigir varios equipos del torneo local, alcanzó reconocimiento nacional con Delfín, club con el que consiguió un histórico título de primera división en 2019.

Ese logro lo proyectó hacia uno de los retos más importantes de su trayectoria: Barcelona Sporting Club. Con el conjunto de Guayaquil obtuvo el campeonato en 2020 y protagonizó una destacada participación en la Copa Libertadores, llegando hasta las semifinales en 2021.

Luego de su paso por Ecuador, Bustos buscó nuevos desafíos en el fútbol brasileño y posteriormente regresó a la región andina. Aunque su etapa en Santos no tuvo los resultados esperados, logró reinventarse en Universitario de Deportes, donde consiguió el bicampeonato peruano.

Más recientemente dirigió a Olimpia de Paraguay, una experiencia marcada por altibajos que terminó con su salida tras una campaña irregular en torneos internacionales.