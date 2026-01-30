El sueño de muchos gamers se hace realidad, ahora es posible ampliar la biblioteca de videojuegos sin gastar un peso y conservar los títulos para siempre. Steam lanzó una promoción especial que permite sumar dos juegos indie gratis y de manera permanente en PC.

Asimismo, se trata de Along the Edge y Cursedland, disponibles solo por tiempo limitado. Quienes los reclamen dentro del plazo podrán mantenerlos en su colección indefinidamente, lo que representa una excelente oportunidad para ampliar el catálogo personal sin costo alguno.

Cómo obtener los juegos

El procedimiento es sencillo y no requiere experiencia previa en Steam:

Buscar el nombre del juego (Along the Edge o Cursedland) en la barra de búsqueda de la plataforma.

Ingresar a la página del producto.

Localizar el botón verde que dice ‘Agregar a la cuenta’ (en vez de ‘Añadir al carro’).

Hacer clic en ese botón y confirmar la operación.

Una vez hecho esto, el juego quedará vinculado a la cuenta de manera permanente, incluso si no se descarga de inmediato.

Plazo para reclamar los títulos

Along the Edge se puede reclamar gratis hasta el 29 de enero a las 10:00 horas (hora peninsular española).

Cursedland estará disponible hasta el 1 de febrero a las 19:00 horas.

Pasadas estas fechas, ambos juegos regresarán a su precio habitual.

Sobre los juegos gratuitos

Along the Edge Es una novela visual de corte adulto que destaca por sus numerosas ilustraciones y su narrativa ramificada. La historia sigue a Daphné, una mujer que intenta reconstruir su vida en el campo francés y se ve envuelta en un misterio familiar con tintes sobrenaturales.

El juego permite que las decisiones del jugador alteren tanto la personalidad como la apariencia de la protagonista, ofreciendo más de 60 finales posibles. Este sistema de evolución visual en tiempo real hace que cada partida sea única y fomenta la rejugabilidad.

La crítica y los usuarios han calificado el título como “muy positivas” en Steam. Además, fue nominado a premios internacionales por su narrativa y dirección artística, y en 2020 llegó a Nintendo Switch. La promoción coincide con el décimo aniversario del estudio Nova-box, que también prepara su próximo proyecto, After the Wane.

Cursedland Fue lanzado en 2025, es un juego de plataformas en 2D centrado en la acción rápida y la precisión, al estilo de los clásicos juegos flash. Los jugadores deben ayudar a un personaje a escapar de un reino maldito mientras protegen una máscara mística, enfrentándose a niveles llenos de trampas y obstáculos.

El juego se caracteriza por su humor absurdo, situaciones surrealistas y estética extravagante. Su creador lo define como un “juego meme” que no se toma en serio a sí mismo, ofreciendo diversión directa y un reto técnico pensado para partidas cortas.

Beneficios de las campañas ‘Free to Keep’

Estas iniciativas favorecen tanto a los jugadores como a los desarrolladores. Para el usuario, es una forma de aumentar su biblioteca sin pagar; para los estudios, representa visibilidad y la posibilidad de atraer nuevas audiencias. También ayuda a preparar futuros lanzamientos y generar conversación en redes y foros especializados.

Finalmente, en un mercado saturado de novedades, este tipo de promociones se ha convertido en una estrategia efectiva para destacar. Steam refuerza así su papel como plataforma líder en la distribución de juegos para PC, combinando variedad, accesibilidad y oportunidades únicas para los gamers.