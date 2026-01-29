La exitosa serie The Bridgerton regresó a Netflix con su cuarta temporada, una entrega que promete conquistar nuevamente a millones de espectadores con una nueva historia romántica ambientada en la aristocracia británica del siglo XIX.

Esta vez el foco está puesto en Benedict Bridgerton, uno de los miembros más creativos y sensibles de la familia.

Interpretado por Luke Thompson, Benedict se convierte en el protagonista de una trama marcada por el misterio, los secretos y un amor inesperado que pondrá a prueba su posición social y sus convicciones personales.

LIAM DANIEL/NETFLIX Bridgerton. (L to R) Hugh Sachs as Brimsley, Golda Rosheuvel as Queen Charlotte in episode 403 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

La nueva temporada gira en torno a un elegante baile organizado por Lady Violet Bridgerton, donde Benedict queda fascinado por una mujer desconocida que oculta su identidad tras un antifaz plateado. Este encuentro marca el inicio de una búsqueda romántica que lo llevará a recorrer los salones más exclusivos de Londres.

Con ayuda de su hermana Eloise, el joven intentará descubrir quién es realmente la mujer que conquistó su corazón, sin imaginar que se trata de Sophie Baek, una joven criada que trabaja para una familia influyente.

LIAM DANIEL/NETFLIX Bridgerton. (L to R) Yerin Ha as Sophie Baek, Luke Thompson as Benedict Bridgerton in episode 401 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

Estos son los nuevos actores de Bridgerton

La actriz Yerin Ha da vida a Sophie Baek, quien se ganaría el corazón de Benedict. Por su parte, Katie Leung se suma al reparto como Araminta Gun, una mujer poderosa dentro de la alta sociedad, recordada por muchos fanáticos por su papel en la saga de Harry Potter.

LIAM DANIEL/NETFLIX Bridgerton. (L to R) Isabella Wei as Posy Li, Katie Leung as Lady Araminta Gao, Michelle Mao as Rosamund Li in episode 401 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

Luke Thompson, nacido en Reino Unido y con formación teatral en Francia y Bristol, consolida su carrera internacional con este papel protagónico, luego de participar en producciones como Dunkirk y Transatlantic.

The Bridgerton primera temporada

Asimismo, Netflix decidió dividir la temporada en dos partes. Los primeros cuatro episodios se estrenaron este jueves 29 de enero, mientras que la segunda parte llegará el próximo 26 de febrero con los capítulos restantes.