El artista colombiano Osman inicia el 2026 con paso firme con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Yo, Yo, Yo”, una propuesta Afro-Pop Latino que destaca por su frescura, romanticismo y un sonido altamente contagioso.

El tema se estrena bajo el sello AP Global Music, reafirmando la apuesta del label por nuevas voces con identidad propia dentro del panorama musical latino.

“Yo, Yo, Yo” combina melodías envolventes con ritmos afro contemporáneos, dando como resultado una canción romántica, ligera y memorable, diseñada para conectar de manera inmediata con el oyente, producida por Humby y DJ Dari.

El lanzamiento llega acompañado de una producción audiovisual dirigida por Kevin Ramirez, que complementa la esencia del tema con una estética urbana, cotidiana y con mucho movimiento, reforzando el carácter fresco y emocional de la canción.

Originario de Cartagena, Colombia, Osman representa una nueva generación de artistas que fusionan influencias globales con raíces afrocaribeñas.

Su sencillo previo, “Amuleto”, mostró esta identidad con una vibrante base de afrobeat que celebró la vida, el amor y la conexión humana, marcando un paso importante en su desarrollo creativo. Con “Yo, Yo, Yo”, Osman consolida esa línea artística y continúa construyendo un proyecto con proyección internacional.

Con este lanzamiento, Osman da inicio a un nuevo año creativo bajo AP Global Music, posicionándose como una de las propuestas emergentes a seguir dentro del Afro-Pop Latino.

