La siguiente parada de la Ruta de la Tradición de la Gobernación del Atlántico, liderada por su embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefanny Carolina Martínez Barceló, con el lema ‘Donde todo comenzó’, llega a Juan de Acosta con la celebración del 41 Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo, que se realizará los días 30 y 31 de enero, exaltando el millo como producto identitario de la cultura municipal y uno de los principales símbolos del patrimonio cultural del Atlántico.

Lea aquí: Comenzó la coronación de las reinas populares 2026 desde sus barrios

La versión 41 del festival es organizado por la Corporación Carmillo con la coordinación de su presidente, Jeremías Higgins, cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, la Alcaldía Municipal de Juan de Acosta y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Jeremías Higgins señaló que el festival se desarrollará con una agenda que integra actividades culturales, musicales, folclóricas y de tradición, que reúne a delegaciones de distintos municipios del departamento.

Cortesía El Reinado Intermunicipal del Millo es otra de las grandes apuestas.

“El Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo tiene como propósito exaltar el millo como elemento identitario del municipio de Juan de Acosta, promoviendo su valor cultural a través de las expresiones musicales, dancísticas y gastronómicas que giran en torno a la flauta de millo, uno de los símbolos más representativos de la tradición cultural del Atlántico.

Este evento, único en su tipicidad y originalidad, se consolida como un escenario fundamental para preservar y proteger las fiestas populares y culturales de Colombia, fortaleciendo la memoria colectiva y el sentido de pertenencia de la comunidad. A través de la participación de intérpretes y portadores de tradición, el festival prioriza la permanencia de la flauta de millo mediante la interpretación de ritmos tradicionales como la cumbia, la pilonera, la puya, el perillero y el jalao, expresiones vivas de las danzas más emblemáticas del Carnaval del Atlántico.

De igual manera, sostuvo Higgins, que el festival promueve la conservación de los saberes ancestrales asociados a la gastronomía del millo, reconociendo las prácticas, técnicas y conocimientos transmitidos de generación en generación, que hoy hacen parte del patrimonio cultural del municipio de Juan de Acosta y del departamento del Atlántico.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó que este festival resume el sentido de pertenencia por la preservación de sus costumbres y tradiciones y destacó al Millo como medio de sustento para el municipio costero.

“El Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo es mucho más que una celebración, es un símbolo del profundo arraigo cultural del Atlántico y del compromiso de sus comunidades con la preservación de sus tradiciones. A través de esta manifestación se protegen saberes ancestrales, se fortalece la identidad colectiva y se reafirma el orgullo por nuestras raíces.

El millo, como instrumento y como expresión cultural, representa también un medio de sustento para muchas familias del municipio, que han encontrado en su elaboración, enseñanza y difusión una fuente de ingresos y una oportunidad para dignificar su trabajo. Desde la Gobernación del Atlántico seguimos impulsando un trabajo articulado entre la administración departamental y municipal para salvaguardar este patrimonio cultural y promover el desarrollo económico local a partir de la cultura, que es motor de transformación social y bienestar para nuestra gente”, expresó Verano.

El secretario de Cultura y Patrimonio (e), Jorge Ávila, resaltó que el Festival del Millo representa una manifestación cultural de profundo valor patrimonial que reafirma la identidad del Atlántico y el vínculo histórico de sus comunidades con el territorio.

“Desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio reconocemos y exaltamos el compromiso de las comunidades y gestores culturales que, con su trabajo y dedicación, hacen posible este evento que forma parte de la Ruta de la Tradición y que mantiene vivas las costumbres, los saberes ancestrales y las expresiones culturales heredadas de generación en generación.

El Festival del Millo es una expresión auténtica del sentir de nuestros pueblos, que fortalece el sentido de pertenencia, promueve la memoria colectiva y contribuye a la salvaguarda del patrimonio cultural del departamento, en coherencia con la visión del gobernador Eduardo Verano de preservar y proyectar la identidad cultural del Atlántico para el país y el mundo”, dijo Ávila.

Cortesía Embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefanny Carolina Martínez Barceló.

El alcalde de Juan de Acosta, Carlos Higgins Molina, destacó la labor incansable de los gestores culturales del municipio, señalando que su motivación va mucho más allá de la realización de un evento de Carnaval.

“El Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo fue declarado Patrimonio Cultural, Turístico y Gastronómico del Atlántico por la Asamblea Departamental en noviembre de 2025; Patrimonio Cultural de Juan de Acosta por el Consejo Municipal en 2019, y aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes para ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Este evento es parte de nuestra identidad y de nuestra forma de ser como pueblo. No es solo un cultivo es memoria, herencia y símbolo, tanto así que está representado en el escudo municipal como un referente cultural que nos identifica y nos llena de orgullo. Este reconocimiento fortalece el sentido de pertenencia de la comunidad y nos conecta con todos sus procesos, desde la siembra y la comercialización, hasta la gastronomía ancestral y la elaboración artesanal de la flauta de millo”, afirmó Higgins Molina.

La primera gestora del municipio de Juan de Acosta, Marianela Saltarín, extiende una cordial invitación a propios y visitantes para que se sumen a esta celebración que exalta la identidad, la tradición y el orgullo cultural de Juan de Acosta.

“Juan de Acosta extiende una invitación a vivir el Reinado Intermunicipal y Folclórico del Millo, uno de los eventos más representativos del Carnaval del Atlántico.

Durante dos días, el municipio recibirá la participación de 60 grupos folclóricos provenientes de distintos municipios del departamento, que recorrerán calles y escenarios llevando ritmo, color y tradición, exaltando el millo como símbolo de identidad del pueblo atlanticense.

Los asistentes también podrán disfrutar de muestras gastronómicas con lo mejor de la cocina típica, en una gran fiesta para compartir en familia y con amigos, sentir el Carnaval y gozar de una celebración que se vive con alegría y corazón en Juan de Acosta”, expresó Saltarín.

La programación

La coordinadora de Cultura de municipio de Juan de Acosta, Flor Teresa Redondo dio a conocer la programación oficial del Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo 2026.

Viernes 30 de enero. La jornada iniciará a las 12:00 del mediodía con la bienvenida de las candidatas al Reinado Intermunicipal del Millo y la imposición de bandas, acto que se realizará en el Parador Turístico Sombrero Vueltiao.

Cortesía Las calles de Juan de Acosta se alegran con el Festival Folclórico del Millo.

En horas de la noche, de 7:00 p. m. a 12:00 a. m., se realizará la Noche de Piloneras, que incluye concierto de grupos de millo y el desfile en traje de baño de las candidatas intermunicipales, en el Salón de Eventos Juan de Acosta.

El sábado 31 de enero entre 2:00 p. m. y 7:00 p. m., se desarrollará el tradicional desfile folclórico, que contará con la participación del bloque institucional, entre cumbias, danzas, comparsas, reinas y comitivas provenientes de Juan de Acosta, San José de Saco, Barranquilla, Malambo, Santo Tomás, Soledad, Piojó, Suan, Ponedera, Puerto Giraldo, Polonuevo, Tubará, Hibácharo y el Área Metropolitana, así como 18 disfraces individuales y colectivos.

Le puede interesar: Daddy Yankee y el beisbolista Carlos Beltrán ya tienen sus propias calles en Puerto Rico

La programación cerrará con la celebración de los 41 años del Reinado Intermunicipal del Millo, a partir de las 7:00 p. m. y hasta las 3:00 a. m., en la Cancha de Fútbol Municipal. Este evento incluye la presentación de las candidatas, la prueba de talento en ritmo puya “Tusa sobre tusa, el millo tiene pelusa”, la elección y coronación de la Reina Intermunicipal del Millo y de la Señorita Atlántico Maja Colombia.

La cuota musical estará a cargo de los artistas Juan Carlos Coronell, Luister La Voz y Elder Dayan Díaz.