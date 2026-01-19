El Carnaval del Atlántico 2026 inicia oficialmente su agenda cultural con la versión 28 del Ceremonial de la Muerte, una de las manifestaciones patrimoniales más emblemáticas del Caribe colombiano, que se realizará este martes 20 de enero en el municipio de Soledad, como punto de partida de la Ruta de la Tradición departamental, liderada por la embajadora cultural del Atlántico, Stefanny Martínez Barceló.

El Ceremonial de la Muerte, que cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Soledad, se ha convertido en un pilar fundamental de la identidad cultural de este municipio, al fusionar historia, arte y simbolismo en un espectáculo que, año tras año, atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.

El evento iniciará a las 4:00 p. m. y contará con una entrada institucional de la Gobernación del Atlántico y la presencia de las reinas de los municipios del departamento, las reinas populares, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández; la reina de la 44, Sharon Hurtado Esquiaqui, y los reyes de la comunidad diversa.

El desfile será encabezado por la reina del Carnaval de Soledad 2026, María Paula Amaya, y contará con la participación aproximada de 2.500 personas, entre danzantes, actores, adultos mayores y colectivos culturales. El cierre tendrá lugar en la plaza San Antonio de Padua, donde, sobre una tarima central, se escenificará el combate final entre la vida y la muerte. Tras el triunfo simbólico de la vida, la soberana declarará oficialmente abiertos los Carnavales de Soledad 2026.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señaló que la Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico busca resaltar las expresiones culturales más autóctonas del departamento y promover la preservación de las tradiciones.

“Desde la Gobernación del Atlántico ha sido nuestro objetivo resaltar siempre el valor cultural que tiene el Carnaval del Atlántico, gracias al legado de cada uno de los grupos folclóricos de los 22 municipios del departamento. Es por ello que, en esta versión 2026, buscamos exaltar nuestras tradiciones y, asimismo, activar la economía del departamento con la promoción del turismo, garantizando la preservación de las manifestaciones culturales”, afirmó el mandatario.

El secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, destacó el respaldo institucional a los eventos de la Ruta de la Tradición a través de los estímulos para el Carnaval.

“Desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico respaldamos de manera decidida los eventos que integran la Ruta de la Tradición, a través de los estímulos para el Carnaval, como una apuesta para preservar la identidad, las costumbres y las tradiciones de nuestros municipios, fortaleciendo los procesos culturales y garantizando la salvaguardia del patrimonio inmaterial del departamento”, señaló Ávila.

El Ceremonial y su historia

El director del Ceremonial de la Muerte, Fernando Ferrer, con 40 años de dedicación al estudio y la preservación de la cultura caribeña, ha sido una de las figuras más influyentes en la consolidación y difusión del Ceremonial de la Muerte, no solo en Soledad, sino en todo el departamento. Su trabajo constante ha permitido que esta tradición no solo sobreviva, sino que se fortalezca y mantenga su vigencia, atrayendo a nuevas generaciones a una manifestación cultural que representa la eterna lucha entre la vida y la muerte, el bien y el mal, elementos esenciales de la cosmovisión de los habitantes de Soledad y del Caribe colombiano.

“El Ceremonial de la Muerte de Soledad es un patrimonio cultural inmaterial de reconocimiento popular, un evento diferenciador frente a otros que se realizan en los municipios del Atlántico y del Caribe colombiano. Está incorporado al Carnaval de Soledad como el abrebocas de sus festividades y, desde el año 2018, forma parte de la Ruta de la Tradición cultural del departamento del Atlántico”, explicó Ferrer.

Agregó que el Ceremonial de la Muerte registra sus raíces en el Medievo europeo y en el sincretismo establecido por la Iglesia Católica en el continente americano, convirtiéndose la expresión de la muerte en un acompañante de la vida social. Esta manifestación ha transitado por diversas culturas del continente, desde la catrina de México hasta las tradiciones funerarias de Colombia, Perú y Bolivia. En el espíritu del latinoamericano, la muerte ha estado históricamente ligada a rituales, simbolismos y expresiones culturales que reflejan una particular atracción hacia los ritos fúnebres.

“Las raíces históricas del Ceremonial de la Muerte de Soledad se remontan, de acuerdo con Iglesias (2013), a las danzas de la muerte o danzas macabras, un género artístico que surgió a finales de la época medieval como emblema de lo efímero de la vida, en un contexto marcado por los continuos brotes de peste negra que convertían a la muerte en una presencia cotidiana. Estas danzas reflejan la ideología religiosa de la época, que, por un lado, recordaba que los placeres terrenales son pasajeros y, por otro, evocaba el carácter igualitario del poder de la muerte”.

Manifiesta Fernando Ferrer que las danzas de la muerte son manifestaciones artísticas protagonizadas por la Muerte, como personaje central, generalmente representada por un esqueleto, que inicia una danza arrastrando a diversos personajes que encarnan las diferentes clases sociales.

La reinvención del Ceremonial de la Muerte de Soledad fue posible gracias al trabajo de un equipo de investigación de la Academia de Historia de Soledad, coordinado por Fernando Ferrer Ferrer e integrado por Aramulio del Valle, Rafael U. Lafaurie y Nuris Solano Nieto, quienes indagaron sobre los mitos, tradiciones y leyendas de los municipios del Atlántico y de los pueblos ribereños del río Magdalena, donde esta tradición es común en el Bajo Magdalena.

Asimismo, se destacan los aportes históricos de soledeños como Gabriel Escorcia Gravini, Efraín Mejía, quienes contribuyeron de manera decisiva a que esta expresión se consolidara como el sello identitario cultural del municipio de Soledad.

En la actualidad, el Ceremonial de la Muerte de Soledad es un patrimonio cultural inmaterial de reconocimiento popular, un evento diferenciador frente a otras manifestaciones que se realizan en los municipios del Atlántico y del Caribe colombiano, incorporado al Carnaval de Soledad como el abrebocas de sus festividades y, desde el año 2018, parte fundamental de la Ruta de la Tradición y de la programación cultural del departamento del Atlántico.

Reconocimiento Vida y Obra

La coordinadora de Cultura de Soledad, Valentina Escorcia, señaló que la versión 28 del Ceremonial de la Muerte rinde homenaje a Carlos Bueres, director de danza de adultos mayores, como reconocimiento a su amplia trayectoria cultural y a su aporte sostenido a la formación artística y al fortalecimiento de los procesos culturales comunitarios.

“Este homenaje resalta el papel de los adultos mayores como portadores de memoria, experiencia y tradición dentro del ceremonial y del Carnaval soledeño”, indicó Escorcia.

El Ceremonial de la Muerte 2026 se proyecta como una jornada inigualable que reunirá 200.000 espectadores aproximadamente, quienes serán testigos de un desfile majestuoso y de múltiples actos cargados de simbolismo y creatividad.

“Este evento no solo es un espectáculo para los sentidos, sino una experiencia educativa y cultural que transmite la esencia de la herencia caribeña, uniendo a las comunidades y preservando el legado de generaciones pasadas. A través de las representaciones teatrales, las danzas y la música, el público podrá adentrarse en una de las tradiciones más profundas de la región, manteniendo viva la conexión con la historia y las raíces de Soledad”, puntualizó Escorcia.

Programación

La programación del Ceremonial de la Muerte inicia a las 4:00 p. m. con el desfile del ceremonial infantil, que partirá desde la calle 18 con carrera 30 y culminará en la plaza San Antonio de Padua. En este recorrido participarán 40 grupos de danzas de garabato y de muerte, junto a 35 actores caracterizados como figuras de la muerte, en una puesta en escena pensada para la transmisión pedagógica del ceremonial a las nuevas generaciones.

A partir de las 7:00 p. m. se desarrollará el tradicional asalto a la casa real, acto teatral en el que la reina es simbólicamente secuestrada y conducida al gran desfile nocturno, que iniciará en la calle 26 con carrera 30 y avanzará hasta la plaza central del municipio.

En este segundo recorrido participarán 70 grupos de danzas de garabato, diablos, ánimas y otras expresiones alegóricas al ceremonial, además de más de 70 actores caracterizados como figuras de la muerte.