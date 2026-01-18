Sharon y Joshua son Carnaval. Y toda Barranquilla hoy lo sabrá. La Plaza de la Paz ya está lista para volver a ser epicentro de alegría, cultura y tradición. Cuando el sol comience a bajar y la brisa de la Arenosa refresque este espacio, el Carnaval de los Niños 2026 se comenzará a vivir con uno de sus momentos más esperados, la Lectura del Bando y la Coronación de sus Reyes, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, dos embajadores de la fiesta que llegan para dar lo mejor de sí en esta temporada del año.

Desde que fueron escogidos, en septiembre pasado, la experiencia ha sido, en palabras de Sharon, “impresionante”. Para ella y para Joshua, estos meses han sido un viaje intenso entre ensayos, aprendizajes y responsabilidades que van más allá de portar una corona.

Sabía que: “Vamos a vivir un show nunca antes visto”: Juancho Jaramillo

“Me siento muy feliz y emocionado, ya a pocos días de la coronación, pero con una energía inigualable”, contó Joshua a EL HERALDO, con un poco de nervios, pero maravillado porque sabe que está a punto de vivir un momento que recordará para toda la vida junto a su soberana.

Josefina Villarreal, Instagram

Y no es para menos. Ambos asumen el reinado como una misión importante, que es sembrar en otros niños el amor por el Carnaval de Barranquilla, por sus danzas, su música y su historia. Por eso, más allá del espectáculo de este domingo, los reyes han impulsado talleres de garabato y de instrumentos, con un enfoque social que busca abrir espacios a niños de escasos recursos.

La idea es clara: que el talento no se quede guardado por falta de oportunidades. A esto se suma el regreso del semillero infantil del Carnaval, una iniciativa que vuelve después de cinco años y que, según Sharon, renace como uno de los legados de su reinado.

De interés: La Lectura del Bando 2026 se levanta desde la raíz negra que ha dado voz y cuerpo al carnaval

“Yo continúo con ese legado de mi familia, de mi papá, que ha sido su sueño de toda la vida y estamos los dos muy ansiosos por disfrutarnos nuestra coronación, a la que le hemos puesto el corazón y dedicación con ensayos. En el escenario estarán con nosotros 600 bailarines con el grupo de Juliette de Alba, y otros más”, mencionó Sharon.

Así será la coronación

La propuesta de los encargados de la alegría de los niños en este 2026 tendrá como eje temático El Reino de los Valores, un legado vivo. La puesta en escena estará dividida en tres momentos que recorren la esencia del ser barranquillero.

“Todos podrán apreciar el respeto por nuestros ancestros y el patrimonio, el amor por la familia y las tradiciones que heredamos, así como el orgullo de pertenecer a esta ciudad donde el Carnaval se lleva en la sangre. Tendremos artistas invitados, estará mi papá, el Checo Acosta, Maía, Alci Acosta, Criss y Rony y Juan Piña. Pero también habrá un artista sorpresa”, dijo Acosta.

Josefina Villarreal, Instagram

Los ensayos han sido intensos, pero llenos de entusiasmo. Ambos reconocen sentir ansiedad y nervios, pero saben que esto también hace parte del ritual previo a recibir una corona que los representará durante todo el año como Reyes del Carnaval de los Niños.

Sus grandes aliados

El respaldo no ha faltado. Los actuales reyes del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char y Adolfo Maury, han acompañado de cerca el proceso y recientemente compartieron un ensayo con los pequeños monarcas, un gesto que reafirma la continuidad del legado carnavalero entre generaciones.

Vea también: Chelito De Castro ya pone la nota musical en la Lectura del Bando

“Incluso habrá un momento especial que va muy de la mano con la canción Sharon es Carnaval, un proyecto que habla mucho de mí, pero lo más bonito es que lo hago junto a mi rey Momo Joshua, que ha sido un gran compañero de aventuras; compartimos alegrías y este sueño que estamos haciendo realidad”, expresó la pequeña a esta casa editorial.

Así mismo, Joshua invitó a todos los niños a vivir este Carnaval 2026 con un legado vivo. “La invitación está abierta, queremos invitar a los papitos y a los niños a llenar la Plaza de la Paz y a vivir juntos una coronación y Bando donde verán danza y música, porque el Carnaval de los Niños no se queda en una simple fiesta, también es un espacio donde se aprende que la tradición se cuida, se respeta y se celebra desde que estamos pequeños”.