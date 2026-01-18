La emoción ya se palpita. Todos están expectantes ante lo que puede ser la Lectura del Bando de Michelle Char Fernández y su homenaje a la ‘Raíz negra’ del Carnaval.

De hecho, para Juancho Jaramillo, director de Carnaval S.A.S, “vamos a vivir un show nunca antes visto”, según comentó ante los medios de comunicación momentos previos al inicio del espectáculo.

“Será una puesta en escena de más de 700 artistas en escena, nuestra reina Michelle Char, que la va a dar toda. Ahorita me preguntaba si la reina solo era picotera, y yo no, esta es una reina 360, baila de todo, representa a la barranquillera, a esa mujer pujante”, añadió el directivo.

De igual manera, Jaramillo precisó que el show de hoy, esa ‘Raíz negra’, “nos va a llenar de orgullo a todos, porque esta fiesta del Carnaval de Barranquilla, hoy con la Lectura del bando, arrancó y desde aquí hasta el miércoles de ceniza”.

Sobre la afluencia de público, que desde bien temprano se ha acercado al estadio Romelio Martínez, detalló que

“Qué energía tan bacana sabemos que esto se va a llenar porque no es solo el show, es la nómina de artistas que tenemos porque el pueblo lo pidió, quería Niche y Niche está aquí”.