Ya no hay vuelta atrás. El momento de ver a Michelle Char Fernández, reina del Carnaval 2026, ordenar, decretar y mandar ha llegado. Este sábado Barranquilla se vuelca a la Lectura del Bando que desde las 4:00 de la tarde se ha ido colmando de carnavaleros.

Desde ese momento han ido llenando el estadio Romelio Martínez para vivir este gran show denominado ‘Raíz negra’, que hace homenaje a la esencia afro del Carnaval de Barranquilla.

Miles y miles de carnavaleros han colmado las graderías, así como los distintos sectores del escenario, para gozar este espectáculo que marcará el inicio del precarnaval.

“Vinimos temprano para asegurar un buen lugar, en familia, porque así se goza mejor este Carnaval que promete con nuestra reina”, aseguró Pedro Sánchez, uno de los asistentes al sector de VIP.

Detrás de este bando hay más de dos meses de trabajo intenso y una fuerza humana que sostiene el espectáculo. “Ha sido un trabajo arduo, de la mano de nuestra reina, bajo la dirección de Pedro Díaz, con más de 700 hacedores y 700 bailarines, jóvenes barranquilleros que le ponen el alma a nuestra fiesta”, explicó Carnaval de Barranquilla S.A.S.

Josefina Villarreal

Todo comenzará después de la entrega de las llaves de la ciudad. “El opening transporta al público a la selva africana, con una escenografía llena de animales y sonidos que envuelven el ambiente. Hay leones, leopardos, cebras y aves que nos llevan a ese origen”, dijo previamente Pedro Díaz, director artístico de este Bando.

Luego, el show se adentra en el territorio africano, construido a partir de su historia, sus leyendas, colores, tribus y símbolos. La primera escena, llamada ‘África imperial’, muestra el choque entre tribus, un conflicto que cambia con la llegada de la reina.

“Ella entra como una guerrera, defendiendo valores y diciendo que es momento de unirse. En ese instante, la historia toma fuerza con la entrega de un báculo y un turbante. La idea nunca fue mostrar a los afrodescendientes como esclavos, sino como portadores de una fuerza enorme, de una energía y una alegría que transformaron los territorios a los que llegaron”.

También habrá espacio para la buena música. En la tarima habrá una nómina fuerte: Chelito de Castro pondrá el sabor caribe, Iván Villazón traerá el vallenato y el Grupo Niche hará retumbar el estadio con salsa de la buena.