Josefina Villarreal

Ya decreta y manda. Michelle Char ya se adueñó de Barranquilla y toda su gente. Al sonido del tema africano conocido popularmente como ‘La reconciliación’, que sonoramente pareciera decir “Michelle” apareció la soberana de los barranquilleros para leer su bando.

Para leer su decreto de Bando, la soberana es vestida por Alfredo Barraza, quien inspiró su vestido en el espectáculo ‘Raiz negra’.

Es un vestido compuesto por cinco piezas, tocado, pulsos, pechera, body y falda, todas dando un lenguaje africano, comunicando historia, además con miles de cristales y gemas en diferentes tonos, donde cada color tiene para su cultura un significado espiritual.

En su ejecución se combinaron técnicas y materiales artesanales, combinado con detalles más glamurosos y poder crear una fantasía africana que mezcla toda una historia. Es un diseño donde el brillo, los volúmenes causan gran impacto y recordación con un mensaje claro ¡Africano!

Coreada por todo el estadio Romelio Martínez, la reina empezó a leer su Bando. Haciendo un guiño a las redes sociales, dónde se le ha comparado con el personaje Niña Cabrales de la telenovela Chepe Fortuna, la soberana hizo reír al público y se presentó.

“Barranquilla se abre al mundo entero, carnavaleros y carnavaleras y carnavaleres, parenle bola a lo que quiero, saquen los sombreros, que aquí en Quilla nadie es extranjero. Después de 12 todos tiran pase”.

En su segundo artículo, la reina dijo: Mis medidas son: 90-50-150 ¡Medidas peerfectas!

Soy la reina número 90

homenaje a todas las que armaron esta fiesta

La Currambera, los Indios Piel Roja y el Mago de oz, ya cumplen 50.

El Congo Grande no podía faltar en la agenda

Suenen platillos y bombos que ya lleva 150

Hey, hey: esto no es la hora loca, dejen el vacilón

Más bien gritemos todos: ¡que viva la tradición!”.

Con el tercero llegaron las noticias, pues mencionó que su Guacherna será un homenaje a los bailes cantados.

Otro de los artículos llamativos, por supuesto, el de Junior, que en el quinto aseguró que era el 11, en honor a la estrella tiburona conquistada en diciembre. Allí hizo su aparición el defensa central del equipo Jermain Peña, que hizo enloquecer al público.

También dijo: “Este va pa’l que no sale, pero igual pone la fiesta,

pa’l que pega, corta, cose y la 10 siempre la tiene puesta

Pa’l que pinta la carroza con paciencia y con sudor,

y a los coreógrafos que me aguantan con sonrisa y con amor.

Nunca falta el hablador, el que más sabe y que critica

y todos tirándola toda, para hacer tronco e` vaina bonita”.

Finalmente, concluyó su Bando diciendo: “Ahora pido que todos se paren y hagan ruido

Que CARNAVAL no es CARNAVAL Si ustedes no están conmigo

Declaro abierto este reino de sabor y de delicia

Desde aquí hasta…

—“¡El miércoles de ceniza!”.