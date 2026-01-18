Ya la música suena en el Romelio Martínez. La agrupación del pianista barranquillero Chelito De Castro fue la primera en subirse al escenario del Romelio Martínez.

Antes que Michelle Char Fernández haga su show ‘Raíz negra’, los sonidos tropicales de temas como ‘Bolobonchi’ de Joe Arroyo y La Verdad han empezando a amenizar la noche.

Ante los aplausos del público, Chelito De Castro se presentó ante su público. “Venimos a gozar en estos carnavales al mejor estilo para todos ustedes”, dijo el pianista.

Seguidamente sonaron las notas de La Noche otro éxito del ‘Centurión de la Noche’ que puso a los bailadores a buscar pareja.

Así, antes que todo el show, compuesto por más de 700 artistas del Carnaval, inicie, los carnavaleros ya gozan como solo la música tropical lo sabe hacer.