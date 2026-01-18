Empezó. Ya no hay vuelta atrás. Los días más alegres del año ya van tomando forma. Y para ello, a partir de las 8:53 de la noche se dio inicio al show de Lectura del Bando, denominado ‘Raíz negra’.

El espectáculo, que cuenta con la participación de 700 artistas, es una propuesta que nació del diálogo constante con la reina y de un proceso serio de investigación en varios territorios.

El opening ha transportado al público a la selva africana, con una escenografía llena de animales y sonidos que envuelven el ambiente. Hay leones, leopardos, cebras y aves que nos llevan a ese origen.

Luego, el show se adentrará en el territorio africano, construido a partir de su historia, sus leyendas, colores, tribus y símbolos. La primera escena, llamada África imperial, muestra el choque entre tribus, un conflicto que cambia con la llegada de la reina.

Seguidamente, la movida cultural siguió con el traslado desde África hacia las Antillas, dando paso a la segunda parte del espectáculo: Afroantilla.

En este bloque, el Bando se ha llenado de color, ritmo y movimiento. Se rindió homenaje al aporte afro en las islas del Caribe, con expresiones como el guaguancó, la salsa, el palo dominicano y la bomba puertorriqueña. Allí sonaron temas como ‘Quimbara’ de Celia Cruz y Johnny Pacheco.

Desde allí, la historia cruza el mar y llega a Colombia, haciendo su ingreso por el río Magdalena. El destino es Palenque, reconocido como el primer pueblo libre de América. Ya en San Basilio de Palenque, la escena se llena de juegos palenqueros, sextetos y ritmos que dan identidad al territorio del sur de Bolívar. El viaje continúa hasta Barranquilla.

Josefina Villarreal

Apareció el Congo Grande de Barranquilla encabezado por el Momo, Adolfo Maury Cabrera y la danza más antigua de la fiesta.

Con los versos de ‘Joche’ Pérez, el orgullo de las danzas, apareció con todo su poderío para demostrar toda su destreza.

Seguidamente, lo que muchos esperaban llegó, ver a la reina mostrar toda su destreza bailando Mapalé. Con su poderío único, Michelle Char Fernández se arrebató en el escenario.

Al sonido del tema africano conocido popularmente como ‘La reconciliación’, que sonoramente pareciera decir “Michelle” apareció la soberana de los barranquilleros para leer su bando.

Para leer su decreto de Bando, la soberana es vestida por Alfredo Barraza, quien inspiró su vestido en el espectáculo ‘Raiz negra’.

Es un vestido compuesto por cinco piezas, tocado, pulsos, pechera, body y falda, todas dando un lenguaje africano, comunicando historia, además con miles de cristales y gemas en diferentes tonos, donde cada color tiene para su cultura un significado espiritual.

En su ejecución se combinaron técnicas y materiales artesanales, combinado con detalles más glamurosos y poder crear una fantasía africana que mezcla toda una historia. Es un diseño donde el brillo, los volúmenes causan gran impacto y recordación con un mensaje claro ¡Africano!

Coreada por todo el estadio Romelio Martínez, la reina empezó a leer su Bando. Haciendo un guiño a las redes sociales, dónde se le ha comparado con el personaje Niña Cabrales de la telenovela Chepe Fortuna, la soberana hizo reír al público y se presentó.

“Barranquilla se abre al mundo entero, carnavaleros y carnavaleras y carnavaleres, parenle bola a lo que quiero, saquen los sombreros, que aquí en Quilla nadie es extranjero. Después de 12 todos tiran pase”.