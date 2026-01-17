Hoy no es un día cualquiera en Barranquilla. La ciudad ya vive ese momento en el que el esperado goce se anuncia. Esta noche es La Lectura del Bando y con ella la señal clara de que el Carnaval ya se empezará a tomar las calles, de que Joselito revive y la fiesta no se apaga hasta el Miércoles de Ceniza.

Este es el momento en el que se abre oficialmente la puerta para que Barranquilla se entregue a su gran celebración. El evento más importante del precarnaval autoriza y desata la alegría. Y este año lo hace con una puesta en escena pensada desde la raíz, desde lo que se es como caribe.

“Es un bando diseñado por dos barranquilleros, pero que ha tenido la pluma y la letra acuciosa de nuestro rey. Nuestra reina ha sido gran artífice de cada momento, de cada trabajo y de cada sentido”, afirmó el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo.

La puesta en escena que se verá la noche de este sábado en el estadio Romelio Martínez desde las 8:00 p. m. rinde homenaje a la raíz negra y a la diáspora afrocolombiana, declarada patrimonio el pasado 6 de agosto. “Ese tambor, esa música, ese movimiento que llega a estas tierras y se encuentra con el hombre caribe es la mezcla de lo que hoy es el Carnaval de Barranquilla”, explicó Jaramillo.

La idea no nació ayer. Desde el momento en que fue designada reina, el 15 de agosto del año anterior, Michelle Char dejó clara su intención de volver a lo esencial. “Quiero volver a la tradición, volver a la raíz y hacer visibles a todas las personas que están detrás de estas fiestas, desde los más chiquitos hasta los más grandes”, dijo entonces.

Y es que Michelle hace parte desde hace tres años del grupo Fuerza Negra, con el que ha ganado dos Congos de Oro, afirmando que el baile es su lenguaje. “A mí me encanta bailar. Una reina no puede dedicarse solo a bailar, porque no es lo esencial, pero definitivamente el baile es fundamental para mí. Me conecto especialmente con los ritmos más intensos, como el mapalé”.

Aseguró que este bando es un reflejo de su vida, de su raíz y de la manera en que entiende la tradición. Detrás del espectáculo hay un trabajo de largo aliento. “Todo lo que llevo soñando desde que soy una niña va a estar reflejado hoy. No llevo días ni meses, sino años hablando de la historia que nos imaginábamos Pedro Díaz y yo, de cómo quería que fuera mi bando”.

Desde su mirada, lo que verá el público será diferente a todo lo anterior. “Esto no va a ser un bando cualquiera, va a ser un espectáculo completamente diferente, completo y sé que siempre dicen así, pero de verdad que no faltará nada”.

Ese nivel de compromiso también se vivió en los ensayos. Aunque tradicionalmente la reina se suma en las etapas finales, ella decidió estar desde el comienzo. “Yo quería estar ahí presente. La música era demasiado importante para mí. Necesitaba conectar con cada canción, sentir lo que iba a bailar”.

Edinson Ascencio Rueda

A su lado, el rey Momo, Adolfo Maury, ha agradecido el cariño del público y espera que los barranquilleros se sumerjan junto a ellos en esta aventura carnavalera. “Para nosotros es de mucha satisfacción ver cómo los jóvenes, las nuevas generaciones, están captando lo que implica esto de la tradición”.

A disfrutar de un show afro

Detrás de este bando hay más de dos meses de trabajo intenso y una fuerza humana que sostiene el espectáculo. “Ha sido un trabajo arduo, de la mano de nuestra reina, bajo la dirección de Pedro Díaz, con más de 700 hacedores y 700 bailarines, jóvenes barranquilleros que le ponen el alma a nuestra fiesta”, explicó la organización.

El sonido también promete sacudir al público. En la tarima habrá una nómina fuerte: Chelito de Castro pondrá el sabor caribe, Iván Villazón traerá el vallenato y el Grupo Niche hará retumbar el estadio con salsa de la buena.

El director de Carnaval adelantó que el público se va a encontrar con algo distinto desde que llegue al escenario. “Queremos una puesta en escena diferente, con más fuerza sonora y mayor impacto y que todos logren verlo”, señaló.

El espectáculo lleva por nombre ‘Raíz Negra’, una propuesta que nació del diálogo constante con la reina y de un proceso serio de investigación en varios territorios. “Fuimos a buscar, a escuchar y a estudiar para poder decir con seguridad: esto es lo que queremos contar. Es un tributo a una etnia maravillosa que ha marcado nuestra identidad y nuestra forma de celebrar”, explicó el director artístico del Bando, Pedro Díaz.

Todo comienza después de la entrega de las llaves de la ciudad. “El opening transporta al público a la selva africana, con una escenografía llena de animales y sonidos que envuelven el ambiente. Hay leones, leopardos, cebras y aves que nos llevan a ese origen”.

Luego, el show se adentra en el territorio africano, construido a partir de su historia, sus leyendas, colores, tribus y símbolos. La primera escena, llamada ‘África imperial’, muestra el choque entre tribus, un conflicto que cambia con la llegada de la reina.

“Ella entra como una guerrera, defendiendo valores y diciendo que es momento de unirse. En ese instante, la historia toma fuerza con la entrega de un báculo y un turbante. La idea nunca fue mostrar a los afrodescendientes como esclavos, sino como portadores de una fuerza enorme, de una energía y una alegría que transformaron los territorios a los que llegaron”.

En escena, ese traslado se representa desde África hacia las Antillas, dando paso a la segunda parte del espectáculo llamada ‘Afroantilla’.

En este bloque, el bando se llena de color, ritmo y movimiento. Se rinde homenaje al aporte afro en las islas del Caribe, con expresiones como el guaguancó, la salsa, el palo dominicano y la bomba puertorriqueña.

Desde allí, la historia cruza el mar y llega a Colombia, haciendo su ingreso por el río Magdalena. El destino es Palenque, reconocido como el primer pueblo libre de América. “Desde la antigüedad, los negros hacían coros gospel. Quisimos unir esos coros con las cantadoras de nuestra tierra”.

Ya en San Basilio de Palenque, la escena se llena de juegos palenqueros, sextetos y ritmos que dan identidad al territorio del sur de Bolívar. El viaje continúa hasta Barranquilla. Díaz recordó que, en tiempos antiguos, a los afrodescendientes se les otorgaba un día libre para realizar cabildos, espacios de celebración y encuentro. Uno de esos cabildos se hacía en el barrio Getsemaní, en Cartagena.

“Un señor quedó fascinado con la danza del Congo y decidió traerla a Barranquilla. La historia guarda una coincidencia especial porque ese hombre es familiar del actual rey Momo, Adolfo Maury”.

Mirar, sentir y pensar

Una de las premisas del espectáculo es no entregar el mensaje “masticado”, sino provocar asombro. En esa construcción aparece el Congo. “No se viene solo, ni de Palenque ni de Cartagena, se trae consigo el mapalé, la fuerza, la vibra que trae este ritmo de tambores bien espectacular”.

La cuarta escena se abre con sonidos ligados a la ciudad. “Entra en escena congo y mapalé, que le dan la conducción a la llegada a Barranquilla, con la cumbia maravillosa que hace nuestra Revoltosa, que hace la Corporación Barranquilla, también la puya y demás ritmos que forman parte de nuestro territorio carnavalero”, expresó Díaz.

Luego, el show se sumerge en la verbena. Mencionaron sectores como Tanguita Roja, La Comunal, Las Tapas, Alma Tropical y Simón Bolívar, donde cada verbena tenía su propia candidata. “Antes cada verbena tenía la obligación de tener una candidata, ellas competían internamente y una de ellas iba a representar al barrio con las demás niñas de los otros barrios”.

Posterior a ello, se hará un recorrido con referentes como Niña Emilia, Irene Martínez, Los Corraleros de Majagual, Curruchú y Coroncoro. El cierre se conectará con el presente urbano a ritmo de champeta, el sonido que identifica a las nuevas generaciones y que apasiona a la reina. En escena estará Fuerza Negra, dando paso a la llegada de la monarquía y a la lectura del bando, el esperado momento liderado por la reina Michelle.