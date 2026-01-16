El Carnaval del Atlántico se tomó en la mañana de este viernes el Cubo de Cristal de la Plaza de La Paz para dar apertura a una celebración que une a todos los municipios del departamento, con el único propósito de elevar la cultura y las tradiciones de cada uno de ellos.

Este viernes, desde las 11:40 se convocó la fiesta, la tradición y la alegría que identifican al pueblo atlanticense. Hablar del Carnaval del Atlántico es hablar de una memoria viva, de la historia que compartimos y de las manifestaciones que, generación tras generación, han permitido mantener encendida la llama de costumbres y tradiciones.

El Carnaval del Atlántico se proyecta bajo el lema ‘Donde todo comenzó’, reconociendo que el carnaval departamental nace de las expresiones municipales y se enlaza con el Carnaval de Barranquilla como cuna de la gran fiesta.

Constituye una de las celebraciones más representativas del departamento y del Caribe colombiano. Es una expresión que integra tradición, identidad y creatividad, y que refleja el espíritu alegre y resiliente de nuestra gente. A través de danzas, músicas, comparsas y festividades municipales, este carnaval se consolida como un patrimonio cultural inmaterial que ha perdurado desde sus orígenes hasta la actualidad.

Lea también: ‘Barranquilla está de moda’, el regalo de Niche para carnavalear

Sus raíces se remontan a la época colonial, cuando a la región llegaron las festividades europeas previas a la Cuaresma. Con el paso del tiempo, estas celebraciones se entrelazaron con las tradiciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Así se integraron ritmos, danzas, cantos, teatralidad popular y expresiones simbólicas que dieron origen a una fiesta mestiza y diversa.

Josefina Villarreal

En este proceso de mestizaje cultural confluyeron raíces europeas, africanas e indígenas, enriqueciendo nuestro folclor y convirtiendo al Carnaval del Atlántico en una expresión de libertad, creatividad e identidad.

El gobernador Eduardo Verano habló de la historia del Carnaval del Atlántico para dar inicio a la apertura de este, diciendo: “ Hoy estamos reunidos aquí para remitir tributo a nuestras raíces, nuestra cultura. Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el carnaval comenzó a consolidarse en los municipios del departamento. Barranquilla, Soledad, Galapa, Sabanalarga, Baranoa, Santo Tomás, Palmar de Varela y muchos otros territorios se convirtieron en escenarios donde se fortalecieron comparsas, letanías, disfraces y danzas que hoy son símbolos representativos del Atlántico”.

Entre estas manifestaciones emblemáticas se destacan la Danza del Congo, el Garabato, el Son de Negro, las Farotas, el Mapalé y las cumbiambas. Son expresiones que llenan las calles de color, fuerza y movimiento, y que reflejan la riqueza cultural de nuestras comunidades.

Así mismo, Jorge Avila secretario de cultura del departamento del Atlántico, habló de los eventos que harán parte de este año. “Estos eventos fortalecen nuestra identidad cultural y visibilizan a los hacedores, músicos, artesanos, gestores y bailarines, verdaderos portadores del patrimonio cultural inmaterial del Atlántico. En los últimos años, el Carnaval del Atlántico se ha estructurado en torno a la Ruta de la Tradición, una estrategia liderada por la administración departamental, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, para integrar y proyectar los eventos de los 22 municipios del departamento”.

Lea también: La bandera del Carnaval ya ondea y Barranquilla entra en modo fiesta

Josefina Villarreal

Esta es la ruta carnavalera del Atlántico

Esta ruta reconoce que las fiestas municipales son el origen de muchas de las expresiones que hoy identifican al Atlántico. Articula festivales, reinados y desfiles, y fortalece la salvaguarda del patrimonio, la participación comunitaria, la formación de nuevas generaciones y el desarrollo de la economía creativa y del turismo cultural.

En 2026, la Ruta de la Tradición integra 15 eventos emblemáticos, liderados por la embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefanny Carolina Martínez Barceló, joven soledeña y estudiante de Comunicación Social, quien representa el compromiso de las nuevas generaciones con la preservación de nuestras tradiciones.

“El calendario festivo del Atlántico inicia el 20 de enero en Soledad con el Ceremonial de la Muerte, apertura simbólica de la temporada carnavalera en el departamento. La programación continúa en Puerto Colombia con el Sirenato de la Cumbia, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de enero, y en Juan de Acosta, el 31 de enero, con el Festival y Reinado Intermunicipal del Millo”, dijo Avila.

En febrero, la agenda avanza con la Gran Guacherna del Caribe en Sabanalarga, el 7 de febrero, misma fecha en la que se celebrará la Batalla de Flores de Santo Tomás. El 8 de febrero, Baranoa vivirá el Carnaval del Recuerdo y Galapa realizará la Gran Parada Departamental del Folclor.

El 11 de febrero, Polonuevo será escenario de la Guacherna Departamental Bersy Forero, mientras que el 13 de febrero Sabanalarga desarrollará el Carnaval Educativo. El 15 de febrero se cumplirán dos importantes celebraciones: el Carnaval del Sur y sus riberas en Campo de la Cruz y el Carnaval Infantil en Galapa.

Josefina Villarreal

La programación continúa el 16 de febrero con una amplia oferta de eventos: la Gran Parada Intermunicipal y Regional en Palmar de Varela; el Gran Encuentro Folclórico y Cultural del Atlántico en La Peña, Sabanalarga; la Gran Parada del Sur en Manatí; y el Festival Cultural y Reinado Intermunicipal de la Palma Amarga en Piojó.

“Hoy, el Carnaval del Atlántico se reafirma como motor de desarrollo cultural, turístico y económico; como plataforma de la economía creativa y como escenario de formación artística para niños, niñas y jóvenes. Al mismo tiempo, se consolida como símbolo de identidad y sentido de pertenencia para las comunidades del departamento”, mencionó.

Llegada de Stefanny Carolina Martínez Barceló, reina del Carnaval del Atlántico 2026

Con una hermosa muestra cultural entró la soberana Stefanny Martínez, acompañada de de un grupo folclórico de Baranoa. Pero antes de contar con su presencia en el escenario, fue transmitido un video porque se presenta diciendo que es proveniente de Soledad, es estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe.

Luego la Reina del Carnaval de Barranquilla Michelle Char, habló del hermoso vestido que llevaba puesto, pues este fue realizado por artesanas de ocho municipios del Atlántico, siento en total 130 de ellas quienes entregaron detalles de la bella pieza.

“Que alegría poder estar aquí con ustedes, con este vestido espero que todas las reinas de los municipios sientan que las estoy representando, de verdad es un honor para mi. ¡Que viva el Carnaval del Atlántico!”, anotó Michelle.

Josefina Villarreal

Finalmente se leyó el decreto que autorizaba a Estefany a hacer de las suyas con este Carnaval del Atlántico 2026. “Nunca me imaginé vivir este sueño como lo hago ahora, no pensé ver a tantas personas reunidas para celebrar el Carnaval del Atlántico, pero hoy me comprometo a portar con mucho orgullo este título, que cada vez más engrandece a nuestro departamento”.

El Carnaval del Atlántico no es solo una celebración, es memoria compartida, tradición viva y orgullo colectivo. Es la alegría del pueblo atlanticense, su creatividad y su compromiso permanente con la conservación de sus costumbres, sus músicas, sus danzas y su tradición oral.