No lo ve como un partido especial ni nada similar. Arturo Reyes solo se concentra en que el Deportivo Pereira cambie la imagen y pueda sumar su primera victoria en lo que va de año y solo piensa en vencer a Junior este lunes en el Centenario de Armenia.

Leer también: Millonarios evalúa a Fabián Bustos como posible nuevo entrenador tras la salida de Hernán Torres

El orientador expresó que está contento por esta oportunidad recibida y se siente confiado por lo que puede hacer al frente del club.

“Muy contento la verdad, entusiasmado y con mucha ilusión de poder llevar a este Deportivo Pereira a pelear los primeros lugares de fútbol colombiano, sé que no es fácil pero bueno tenemos mucha convicción y sabemos de lo que somos capaces de hacer”, afirmó en conversación con EL HERALDO.

El samario explicó la situación institución del club y dijo que no sabe si podrá contar con los nuevos jugadores, los cuales no han podido ser inscritos.

Leer más: Caimanes anuncia su roster para la Serie de las Américas

“Lo que pasa es que hoy es prácticamente el último día y hasta ahora no tengo respuestas positivas al respecto. No sé si hasta el mismo lunes se pueda hacer algo”, destacó.

El orientador, que fue campeón de la Liga-II de 2023 con ‘el Tiburón’, manifestó que no es un partido distinto y afirmó que también será complicado para los curramberos.

“Es un partido importante para el equipo, es un partido importante porque no hemos podido ganar. Llevamos tres juegos con dos empates y se necesita ganar para que este equipo siga recobrando confianza. No es fácil construir confianza y lo hemos venido haciendo a través de una buena organización del equipo, pero todavía nos hace falta poder ganar un partido y siempre uno como entrenador piensa que en el próximo partido se aspira a poder hacer un gran juego y poder ganarlo”, comentó.

Leer también: Djokovic da la sorpresa ante Sinner y jugará la final del Abierto de Australia

“Me imagino que es un partido importante también para Junior por el solo hecho de no tener competencia hace algún tiempo y deben tener muchos deseos de jugar porque lógicamente tanto entrenador como jugador, uno lo que más desea es jugar partidos. Repito, Junior es una gran institución, con una gran nómina, con un gran entrenador y nosotros intentaremos con nuestras armas tratar de hacer un buen juego y ganar esos tres puntos. No, señor, no firmo el empate”, complementó.

Si bien sabe que el panorama es bastante complicado, expresó que ha hablado con los jugadores para mantenerlos motivados.

“Yo lo que he hablado con los jugadores es que esto es una oportunidad para nosotros como cuerpo técnico. Yo lo veo como una oportunidad y los jugadores que están acá que no salieron, que no se fueron, que se quedaron en el equipo también tienen que verlo de esa forma y estamos afrontando los partidos que hemos jugado con mucha humildad, con mucha honestidad, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad porque hay una gran afición detrás de este club”, concluyó.