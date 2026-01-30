La gerencia de la organización Caimanes de Barranquilla da a conocer el roster y staff oficial que estará representando al béisbol profesional colombiano durante la celebración de la Serie de Las Américas del Gran caracas 2026, la cual se disputará del 5 al 13 de febrero en las ciudades de Caracas y la Guaira.

Caimanes obtuvo el derecho a participar tras proclamarse campeón de la temporada 2025-2056 de la pelota profesional, al derrotar en la final a los Tigres de Cartagena en serie 4-1.

Tras esto, la oficina de gerencia general, a cargo de José Mosquera Crissón, y la gerencia deportiva en cabeza de Hamilton Sarabia, hicieron los esfuerzos de rigor no solo para mantener una muy buena base del equipo campeón sino de reforzar todos los aspectos del roster que fueran necesarios.

Tras esto, se concretó la adición de varios peloteros de los equipos Tigres y Vaqueros, teniendo en cuenta que los jugadores y coach pertenecientes a las organizaciones de Grandes Ligas no podrán hacer parte del evento.

Sin embargo se tendrán varios nombres de experiencia internacional como lo son Harold Ramírez, Henderson Álvarez y Jhon Romero.

En ese sentido, la gerencia también optó por los servicios del destacado dirigente Neder Horta, quien será el piloto del equipo para el torneo, acompañado del núcleo del staff campeón.

El equipo estará partiendo rumbo a Caracas, vía conexión aérea en Bogotá el próximo 4 de febrero en horas de la mañana. El debut será el 5 del mismo mes, enfrentando a León de Nicaragua en el Forum de La Guaira.

El roster de Caimanes es el siguiente:

Lanzadores: Moisés Díaz (DOM), Luis Pérez (DOM), José Salvador (DOM), Julio Vivas (VEN), Jean Herrera, Elkin Alcalá, Ezequiel Zabaleta, Emerson Martínez, Yoryi Simarra, Henderson Álvarez (VEN), Anthony Vizcaya (VEN), Emilker Guzman (VEN), Jhon Romero, Pedro García y Yapson Gomez.

Receptores: Carlos Martínez y Gabriel Lino (VEN)

Cuadro interior: Leandro Emiliani, Dario Borrero, Kevin Maitán (VEN), Carlos Arroyo, Kelvin Melean (VEN) y Jaider Morelos.

Jardineros: Andrés Angulo, Jesús Marriaga, Harold Ramírez, Derwin Pomare y Tito Polo.

El staff oficial estará conformado por:

Manager: Neder Horta

Bench coach: Normando Linero

Pitching coach: Dayan Díaz

Coach de bullpen: Randy Consuegra

Coach de bateo: Carlos Villalobos

Trainner: Jimmy Herrera