La cantera tenística del Atlántico no es solo de jugadores. El talento para el deporte blanco se encuentra en la cancha y fuera de ella, en los tenistas y en entrenadores como Juan Pablo Cohen, quien acaba de llegar al Equipo Nacional Colsánitas, el más importante en Colombia.

“Yo lo vengo observando hace años y me ha gustado su profesionalismo. Se ha preparado viniendo a Bogotá y a Cartagena. Se ha estado involucrado con nosotros en los entrenamientos y todo eso. Yo tenía que montar mi equipo y él es uno de los entrenadores que más me ha gustado de aquí. También hace dos años conseguí llevarme a ‘Pacha’ (Jorge Muñoz), que estaba aquí en Barranquilla”, dijo el español Ricardo Sánchez, director del Equipo Colsanitas.

“Eso quiere decir que Barranquilla tiene buenos entrenadores y tiene buena Liga, buenos clubes, muy buenas instalaciones y muchas ganas de hacer torneos y sacar jugadores”, agregó Sánchez.

Para Cohen es un gran orgullo y una satisfacción enorme contar con esta nueva oportunidad en su carrera.

“Yo he venido preparándome por muchos años y trabajando en diferentes instituciones. Ya con el equipo Colsanitas, de la mano del director Ricardo Sánchez, había tenido pretemporadas en Cartagena. También tuve la oportunidad de compartir con Jorge Muñoz”, expresó Cohen, de 42 años de edad.

El barranquillero siente que tiene el fuego en el corazón y todo el bagaje para cumplir cabalmente con este desafío. “Hay que tener pasión por esto, nosotros no tenemos fechas de descanso ni tenemos horarios. Trabajamos a doble jornada”, asegura el formador.

“Hay que tener conocimiento de base de la técnica, de correcciones y de lo que se le puede agregar a un jugador. Estamos hablando de jugadores en proyección al profesionalismo”, añadió.