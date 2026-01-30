La pupila de un campeón de Roland Garros se encuentra en Barranquilla. Lani Chang Liu, hija del ex número 2 del mundo y campeón más joven en la historia de los Grand Slam, Michael Chang, es una de las participantes del Mundial Juvenil de Tenis J300, que se disputa en las diez canchas del Complejo Distrital de Raquetas, al norte de la ciudad.

Chang Liu, cuya madre, Amber Liu, fue una destacada tenista universitaria representando a Stanford, sueña con seguirles los exitosos pasos a sus padres, en especial a su progenitor, que hizo parte de la élite tenística en los 90.

Michael Chang, estadounidense de padres taiwaneses, permaneció como un top-10 durante varios años, se aproximo al primer lugar del escalafón cuando fue segundo en 1996, conquistó 34 títulos individuales ATP y logró la gloria en el Abierto de Francia en 1989 imponiendo un récord que aún sigue vigente: es el tenista que ganó un Grand Slam a menor edad (17 años y 3 meses).

Esa leyenda del tenis, que hace parte del Salón de la Fama de este deporte desde 2008, cinco años después de su retiro, es el padre y mentor de Lani.

“Estoy muy agradecida de que mi entrenador sea mi papá, realmente todo lo que sé de tenis me lo ha enseñado mi padre. Es muy bueno. Realmente el año pasado estuve con otro coach, pero básicamente todo lo que necesitaba saber, tanto de información como de técnica, me lo enseñó mi papá”, expresó la raqueta estadounidense de solo 15 años de edad.

“Mi papá es quien me ha inspirado en esto. He visto quién sabe cuántas veces la final de Roland Garros que él ganó. Desde que tenía cuatro años juego tenis, prácticamente he crecido en un mundo rodeado de entrenadores, raquetas, medios de comunicación y todo este tema, pero realmente empecé a jugar tenis en serio más o menos como a los siete u ocho años”, agregó.

DIJO ADIÓS

Lamentablemente, Chang se despidió del Mundial Juvenil de Tenis, en cuartos de final, ayer en la tarde, al perder con su compatriota Jordyn Hazelitt, con parciales de 7-6 (2), 6-4, en un choque emocionante y reñido hasta cierto punto.

La hija del legendario extenista, que conserva las facciones asiáticas de sus antepasados, se esforzó y protagonizó un duelo bastante equilibrado, que en la primera manga solo se pudo resolver a través de ti-break. Sin embargo, en el segundo set, después de que le quebraran dos veces el servicio, cayó en el desespero y las imprecisiones.

“Estoy muy feliz de jugar acá. Realmente el clima no me afecta tanto porque entreno en uno similar en Florida. El torneo y la organización han sido de muy buen nivel”, destacó Chang, que admira a su compatriota Iva Jovic. “Me gusta mucho su juego”.

DOMINIO ESTADOUNIDENSE

Hazelitt se las verá en semifinales con otra norteamericana, Welles Newman, siembra número uno del certamen que se deshizo de la británica Daniella Britton, con un doble 6-3.

Tres tenistas de Estados Unidos pasaron a la semifinal. La otra es Olivia Traynor, quien superó en cuartos de final a su coterránea Margaret Sohns, favorita número 3, con marcador de 6-3, 6-2.

Traynor rivalizará con la checa Kristyna Dulikova, verdugo de la brasileña Pietra Rivoli, siembra número 2 del torneo.

PISA FIRME EL NÚMERO 1

En la rama masculina, el estadounidense Michael Antonius, siembra número uno del cuadro masculino, superó al francés Mathys Domenc, con parciales de 7-6 (4), 6-3.

El colombiano Alejandro Castellanos, el único que quedaba con vida en el Mundial, cayó ante el británico Rhys Lawlor, 6-2, 6-0.

La jornada de este viernes comenzará a las 2 p. m.