La colombiana María Camila Osorio, 84 del ránking mundial, ha ganado este sábado su primer torneo WTA 125 al imponerse en la final de Manila a la croata Donna Vekic con una vibrante remontada.

Osorio, que continuará en el ‘top 100’ de la clasificación universal, culminó una buena semana en la capital filipina y se impuso en dos horas y 32 minutos por 2-6, 6-3 y 7-5 tras un comienzo sufrido y una reacción con valentía y solidez.

El Ministerio del Deporte se pronunció sobre el triunfo de la cucuteña, celebrando el título.

“¡Su sonrisa es la de toda Colombia!Camila Osorio se convirtió en la primera tenista en ganar el WTA 125 de Manila , también alzó su primer título de la temporada. Torneo de ensueño para una atleta que nos llena de orgullo, sonrisa e ilusión", se lee en la publicación de la entidad.

Se trata de un título histórico para la colombiana, pues se proclamó como la campeona de la primera versión, luego de haber anunciado el torneo el pasado septiembre de 2025.

Además, es el primer título para Osorio fuera de Colombia y el primero bajo el circuito femenino 125, en pista dura. Los anteriores fueron tres en el WTA 250 de Bogotá, en la Copa Colsanitas, en los años 2021, 2024 y 2025.