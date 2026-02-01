Baja sensible. El entrenador Alfredo Arias no podrá contar con el delantero Teófilo Gutiérrez para el partido que Junior tendrá ante Pereira, este lunes, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Centenario de Armenia.

Leer también: “Esto es un sueño hecho realidad”: Carlos Alcaraz

El futbolista no hace parte de la lista de viajeros y se perderá este juego luego de su buena actuación ante Millonarios en el estadio El Campín por la segunda jornada de la Liga-I.

Según pudo conocer EL HERALDO, el veterano atacante no estará porque debe atender un asunto personal en la capital del Atlántico.

Aunque seguramente no iba a ser titular, sí era una de las variantes ofensivas que podía utilizar el uruguayo en este encuentro liguero.

Leer más: Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1: los blancos ganan con un gol de Mbappé sobre el final

El que regresará al equipo es el mediocampista Jesús David Rivas, ausente en los dos últimos encuentros del equipo por unos problemas físicos.

El volante, que había empezado bien el semestre, se perfila para estar en el equipo titular al lado de Guillermo Celis, mientras que Jhomier Guerrero es el otro futbolista que retoma a la convocatoria.