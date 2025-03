No la pasa bien por estos días, el corpulento Mario Baracus, ese mismo que participa en los diferentes desfiles del Carnaval de Barranquilla luciendo gruesas cadenas en el pecho, permanece en UCI tras sufrir problemas cardiacos.

Se trata de Libardo Alfonso Luna Taborda, de 56 años, un mecánico automotriz que durante la temporada carnavalera se convierte en Mr. T o Mario Baracus, quien se popularizara por tierras barranquilleras en la década de los 80 y 90 con ‘Los Magníficos’.

Lea aquí: Murió David Steven Cohen, escritor principal de la serie ‘Coraje, el perro cobarde’

Son 37 años los que lleva Luna encarnando a este personaje que siempre recibe la ovación del pueblo, de hecho su importancia en la fiesta ha sido tal que en 2022 fue designado como Rey Momo del Carnaval de la 44, un papel que cumplió de manera cabal.

Pese a toda la fortaleza que representa Libardo, su hija mayor Yuli Luna Sandoval, le contó a EL HERALDO que desde el pasado domingo su padre fue internado en el Paso Simón Bolívar, barrio en el que reside, tras sufrir dos infartos.

“El reporte médico del día de hoy aún no ha sido favorable, mi papá se encuentra todavía en un UCI, ya lo trasladaron, ahora se encuentra en la sede 2 de la Clínica General del Norte. A él le deben hacer un cateterismo, pero como tiene neumonía no han podido proceder, se debe esperar que evolucionen sus pulmones para no forzarlo, así que estamos orándole mucho a Dios”, detalló su hija, agregando que de momento tiene restringida las visitas.

Sobre la reciente participación de su padre en las carnestolendas dijo que les había manifestado que sentía algo de cansancio, algo que le achacaba al inclemente sol, pero él se hidrataba muy bien y cumplió cabalmente su agenda. “El Domingo de Carnaval llegó hasta con fiebre, pero como mi padre es muy comprometido con la fiesta, se le notaba feliz, porque él siempre se prepara con anterioridad, perfecciona su corte y pule cada una de sus cadenas”.

El Carnaval, su vida

Yuli, la mayor de sus tres hijos, dijo que Libardo adora las carnestolendas y que aun sintiendo cualquier dolor de cabeza siempre sacó adelante sus participaciones.

“Nos recalcó siempre que el día que a lo dejen de aplaudir, deja de salir. Él viene contento de los desfiles, porque todo el cariño de la gente lo llena de alegría, y por eso acá en la casa siempre lo apoyamos en todas sus participaciones”.

Finalizó diciendo que su padre también participó del carnaval como enano y como gorila y recientemente estaba interpretando a Búfalo, el fortachón del reality de imitadores ‘Yo me llamo’.

“El Carnaval ha sido su vida, a él le gustan todos esos inventos, cuando fue Rey Momo, creo que ha sido el año más feliz de su vida, ahora esperamos tenerlo por mucho más tiempo, les pedimos a todos que le envíen las mejores energías, porque las necesita”.

McCausland lo bautizó

Libardo es un barranquillero que un día convirtió la afición a la serie norteamericana ‘Los Magnifícos’ en su arte para toda la vida.

El reconocido periodista Ernesto McCausland se lo tropezó en medio de una calle del barrio Simón Bolívar y le dijo “oye tú deberías salir en el Carnaval, no había visto un disfraz tan original”.

Dicho y hecho, Libardo, o ‘Baracus’, desde ese día no ha descansado de ponerse prendas de oro, raparse los lados de la cabeza, “embetunarse” las cejas y diseñar vestuarios idénticos a Mr. T.

Le puede interesar: Pipe Bueno rompió en llanto al revelar emotiva noticia: “Me tomó 17 años”

A Libardo no solo lo conocen por su personaje del Carnaval, también es un reconocido mecánico que en un par de horas te puede bajar el motor de un carro o diagnosticar una falla que nadie ha dado para hallar.

Pronta recuperación para Libardo Luna, uno de los grandes protagonistas de las carnestolendas.