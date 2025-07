El influencer magagueleño Emiro Navarro, reconocido por su participación en ‘La Casa de los Famosos Colombia’, volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar una sorpresiva transmisión en vivo en TikTok junto a los cantantes J Balvin, Ryan Castro y la modelo Valentina Ferrer.

La interacción, que se dio en el formato de “batalla” que permite la plataforma, superó los 50 mil espectadores en simultáneo y generó una notable recaudación por concepto de stickers digitales.

Navarro, quien ha enfocado sus esfuerzos en consolidarse como creador de contenido tras su salida del reality, ha mantenido una presencia constante en redes sociales, especialmente en TikTok, donde ya monetiza sus transmisiones en directo. En ellas, sus seguidores pueden enviarle regalos virtuales que se traducen en ingresos económicos, con algunos premios valorados en más de un millón de pesos.

Durante el live, el influencer no solo expresó su admiración por los artistas paisas, sino que también bailó varias de sus canciones y mantuvo una interacción cercana con ellos.

JAJAJA un mes después J Balvin, su esposa y Ryan en live con Emiro, son un chiste hijos de puta. Grande Emi.✨💜#EmiroNavarro #TeamEmiro #NoTeInforma #PandillaGateX #PandillaGate https://t.co/9ieEmOASo5 pic.twitter.com/KnEQBrL5Nj — Saraith con th al final (@saraithnlc15) July 11, 2025

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Ryan Castro, al notar la cantidad de regalos que los usuarios estaban enviando, comentó entre risas que en TikTok “regalan plata”. J Balvin, por su parte, respondió que prefería no recibir dinero de sus fans. Ante esto, Emiro intervino con humor: “Ay no, mándemela a mí, a mí sí me la pueden mandar, échenla para acá”.

La sesión en vivo, que se extendió por poco más de dos horas, le permitió a Navarro no solo recibir múltiples premios digitales como sombreros, flores, galaxias y ballenas, sino también obtener ganancias adicionales gracias a las batallas que fue ganando durante la transmisión.

Aunque no se ha revelado el monto exacto que logró reunir, algunos cálculos basados en el valor de los stickers indican que la cifra podría ascender a varios millones de pesos.