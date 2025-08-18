La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia dio mucho de qué hablar por las constantes polémicas que generaban los participantes.

Sin embargo, hubo muchos que sí hicieron amistad y decidieron compartir un momento divertido, que ya había pactado desde que estaban en el reality.

Emiro Navarro, La Toxi Costeña, Melissa Gate, Norma Nivia y Mateo Varela cumplieron la promesa que hicieron y viajaron juntos a la isla de San Andrés, donde compartieron en sus redes sociales algunas experiencias.

Instagram emiro_navarro Mateo Varela, La Toxi Costeña y Emiro Navarro en San Andrés

El viaje no pasó desapercibido, pues un video publicado en TikTok rápidamente se volvió viral. En él se observa al grupo disfrutando de una tarde soleada a bordo de una embarcación.

Pero, el protagonista fue Emiro Navarro, quien al dejarse llevar por el ritmo de una canción de Ryan Castro, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al agua.

El susto duró pocos segundos, ya que sus compañeros lograron sujetarlo a tiempo. Los seguidores les han comentado que se alegran que su amistad aún siga después del programa.

Asimismo, hubo un rumor con Yina Calderón porque no estaba en el viaje, y presumen que pudo no haber sido invitada. Sin embargo, ninguna de las dos partes ha dado su versión sobre el tema con la “supersayayina”.