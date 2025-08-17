La farándula Colombiana fue testigo de una las bodas más sonadas del año, la unión matrimonial entre la actriz Sara Corrales y el empresario argentino Damián Pasquini. La pareja se conoció a través de amigos en común y dio el sí este sábado 16 de agosto ante familiares, amigos y celebridades invitadas especialmente a la ceremonia. Se habrían casado por lo civil el jueves 14 de agosto.

Corrales, quien se dio a conocer en el medio tras participar en reality de televisión en el año 2003, ha compartido a través de sus redes sociales los detalles del exclusivo evento que contó con la asistencia 150 invitados provenientes de Argentina México, Estados Unidos, España, de Australia, y por supuesto Colombia.

La actriz colombiana lució tres cambios de vestido, el ceremonial, uno para “después” y uno más corto para la pista de baile.

“Cuando estuve lista, la vida me premió con el hombre de mis sueños.”, compartió la actriz el foto estudio su vestido de novia.

En video conmemoro los momentos íntimos celebrando el amor y este nuevo capitulo en su vida.

“Hace ocho años escribí una carta al universo. Una carta en la que detallé al hombre que soñaba tener a mi lado. Llené la hoja por ambos lados, con el corazón en la mano, como quien decreta al universo con todo el fervor de eso tan anhelado. Esa carta fue mi plegaria, pero también fue mi compromiso, porque mientras pedía amor, me prometía a mí misma sanar, crecer y prepararme para recibirlo. Y cuando estuve lista, llegaste tú, mi amor, con un montón de cualidades y otras más que ni siquiera tenía idea que existían. Tú, Damián, eres mi carta cumplida, mi respuesta, mi milagro”, relató ante su prometido y los asistentes a la boda.

“Me enamoré instantáneamente de tu sonrisa y nos dimos ese abrazo que fue el reencuentro de dos almas que llevaban mucho tiempo buscándose. Desde ese día, amor, cada mañana cuando despertamos juntos o cuando te veo sonreír, confirmo que soy el hombre más afortunado del planeta", expresó el novio en sus votos.

Los felices recién casados ya tuvieron una gran luna de miel hace unos meses, pero tienen otro viaje posterior a la boda. “Es algo que había sido un sueño para mí durante muchos años y que tenía ahí en mi lista de cosas por hacer y es irnos a Burning Man”, confesó la actriz.

