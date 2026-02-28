Bienvenida la tecnología. Adiós a la lluvia de sobres, a la caja para regalos. Ahora, si quiere llevarle un obsequio a los novios durante una boda, puede simplemente llevar su tarjeta de débito o crédito.

Leer también: Bolivia despliega militares en zona del accidente del avión de carga: la aeronave llevaba dinero y hubo intentos de robo

Esta práctica se observó durante una boda en México y el video ya es viral en redes sociales. Se trata de una boda en la cual el tradicional regalo en efectivo ya no era recibido en un sobre, sino pagando en un datáfono con tarjeta.

En las imágenes se observa a una mujer durante la celebración que va caminando de mesa en mesa con el datáfono cobrando el respectivo regalo.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios aseguran que no es la primera vez que ven este tipo de prácticas y que incluso en algunas bodas han visto códigos QR en la entrada del sitio para que cada invitado pague.

Otros en redes sociales han comentado que se trata de una práctica que no debe normalizarse, pues les gusta la idea de que los regalos sean en efectivo, por ser parte de una tradición contar el dinero entre los novios.

Lo cierto es que aunque ya desde hace muchos años en muchos países no tener efectivo a la mano se ha hecho costumbre, las bodas se habían escapado, hasta el momento, de esa realidad.

Importante: