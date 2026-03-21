Además de nombres reconocidos como Sabrina Carpenter; Tyler, The Creator, o The Killers, los grandes festivales de música también se construyen sobre una base menos visible pero igual de esencial: la de los artistas emergentes que encuentran en estos escenarios una oportunidad para crecer, medirse y darse a conocer.

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El Festival Estéreo Picnic, que reúne a más de 60 artistas en seis escenarios dispuestos en el parque Simón Bolívar durante este fin de semana y espera convocar a unas 170.000 personas, confirmó desde su arranque su condición como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, con una programación que equilibra figuras consolidadas y nuevas apuestas.

Mauricio Dueñas Castaneda/EFE AME6058. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/03/2026.- La banda estadounidense Turnstile se presenta durante el primer día del Festival Estéreo Picnic (FEP) este viernes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

A lo largo de sus 15 ediciones, el festival ha servido como plataforma temprana para artistas que luego alcanzaron reconocimiento global o regional, como la banda colombiana Bomba Estéreo, presente desde su primera edición en 2010 y que este año fue la invitada sorpresa en uno de los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

En el mapa de este año, una decena de proyectos emergentes —en su mayoría de talento local colombiano— se abren paso entre los distintos horarios y escenarios.

Plataforma para nuevas voces

Desde propuestas que combinan música popular con sonidos alternativos, el cartel del Estéreo Picnic presenta nombres como la joven de 22 años Sara Inés Puentes, conocida como Sarigüeya, que interpreta música carranguera —género tradicional del centro del país—, o la banda de pop en español Timo, entre otros proyectos que invitan a recorrer el festival desde sus primeras horas.

“Yo creo que parte de lo más bonito de estos festivales es precisamente eso: que le dan espacio a bandas y artistas que están empezando y que pueden compartir con nombres enormes. Eso te permite mostrarte a un público nuevo y probarte en una tarima de grandes ligas”, explicó en una entrevista con EFE Andrés Vásquez, integrante de Timo.

La agrupación, formada en Bogotá por jóvenes que se conocieron en la universidad, convirtió además su paso por el festival en un punto de inflexión: a mitad de su concierto, y acompañado de fuegos artificiales, anunció que realizará su primer Movistar Arena en diciembre.

Mauricio Dueñas Castaneda/EFE AME6058. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/03/2026.- La banda estadounidense Turnstile se presenta durante el primer día del Festival Estéreo Picnic (FEP) este viernes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Estamos muy felices porque vamos a anunciar aquí que haremos un Movistar Arena. Es un momento muy especial, nunca nos imaginamos estar aquí y ahora estamos tocando y dando este paso, es un sueño”, afirmó Felipe Galat, otro integrante de la banda.

En esa misma línea, el colombiano Manú destacó el valor simbólico de compartir escenario con artistas globales: “Abrir una tarima donde van a estar artistas como Lorde es literalmente un privilegio. Estoy muy feliz”.

Para otros artistas, la oportunidad también tiene un componente de representación.

El rapero Error 999 reivindicó el origen de su propuesta al señalar: “Creo que es la primera vez que un grafitero que en verdad habita en la calle pisa esta tarima con su show de rap. Estoy muy agradecido de estar aquí abriéndoles las puertas a todo lo que se viene”.

Espacio para formación

El espacio para nuevas voces también incluye procesos formativos. La joven Elena Villegas, quien se presentó junto a School of Rock —proyecto bogotano de formación musical— describió la experiencia como un hito personal.

“Nada se compara a esos nervios y emoción que sientes antes de subirte al escenario, y menos en uno tan gigantesco como este. Estar ahí fue uno de esos momentos que se quedan tatuados en el alma”, señaló en su cuenta de Instagram después de presentarse sobre el escenario.

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La escuela presentó durante los dos primeros días a un grupo de jóvenes en uno de los dos escenarios principales, que utilizaron el viernes Tyler, The Creator y Turnstile, así como lo harán Kygo y The Killers este sábado.

Así, el Estéreo Picnic no solo reafirma su perfil internacional, sino que también sigue una lógica presente en otros grandes festivales del mundo, donde los carteles combinan figuras consolidadas con talentos emergentes como parte de su identidad y renovación constante.