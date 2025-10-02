De todo hay en la viña del señor, incluso la infidelidad, y de eso es testigo Jen Hatmaker, reconocida autora americana quien descubrió a su esposo rompiendo los votos algunas vez jurados ante el altar sobre la lealtad.

El adulterio tocó a la puerta del hogar de Jen, tras 26 años de matrimonio con su esposo, el pastor Brandon Hatmaker.

No fue una llamada abrupta porque habrían señales que le hacían sospechar de la conducta de su esposo: ausencias frecuentes, explicaciones poco claras ante cuestionamientos de su paradero y el celular de Brandon, que nunca salía de su mano ni de su vista.

Aún así la inesperada confirmación de la infidelidad sería un episodio que daría vuelta en su vida familliar, Jen enfrentó depresión y ansiedad mientras criaba sola a sus hijos durante la pandemia, lidiando además con el impacto económico.

Siendo las 2:30 de la madrugada del 11 de julio del 2020, sería el inicio del fin de su matrimonio, cuando en medio de sus sueño escuchó a su exesposo susurrar al teléfono “no puedo dejarte”.

“En ese instante supe que algo no estaba bien; sentí que mi vida cambiaba para siempre”, recordó la escritora.

Las próximas cuatro horas de ese día las dedicó a revisar la computadora de su exesposo en busca de pistas.

Entre ellas, el descubrimiento más devastador fue el saber que todos sus esfuerzos en terapia de pareja a desde abril del 2020 habrían sido en vano, ya que el romance llevaba tiempo en curso.

Tras la confrontación, Brandon le confesó que no deseaba continuar con el matrimonio: “me dijo claramente que ‘para intentarlo se necesitan ciertos sentimientos’, pero ya no los hay y no volverán”.

Su exesposo ya no estaba dispuesto a intentar luchar por la relación, puesto tenía otros intereses amorosos. Incluso las finanzas del hogar se veía afectadas tras los regalos costoso hacia su amante. “Hasta cierto punto, casi me desvinculé. Estaba totalmente fuera del alcance de lo que jamás hubiera considerado posible para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra historia”, comentó en redes.

La unión matrimonial entre el pastor y la autora a la corta edad de 19 años. Ambos fundaron la iglesia Austin New Church, además de conformar una familia con cinco hijos fruto de su amor.

Pese al sufrimiento Jen asegura que la experiencia le dejó valiosas lecciones sobre resiliencia y autoafirmación. Sus experiencias están plasmadas en su betseller Awake y compartida a través de redes sociales con sus seguidores.

Un año después, el pastor Brandon Hatmaker. se comprometió con otra mujer.

